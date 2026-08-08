Xacobeo camino a Ribadeo

En pleno verano, con Sánchez de vacaciones pagadas, sin que nadie en España tenga que preocuparse por nada he decidido entregarme a la música que me gusta. En el Gran guateque del Xacobeo se te olvidan las penas. Ayer lo disfrutamos en Narón y hoy a Ribadeo nos vamos. No me canso nunca de escuchar los temas que me acompañaron en mi adolescencia y para eso nada mejor que disfrutar de Paco Pastor y su banda, la mítica Fórmula V que con cada acorde me retrotrae a tiempos felices. Canciones tan sencillas como Cenicienta o Eva María o el éxito de Cuéntame nos hacen olvidar, momentáneamente, penas y tristezas, incluso olvidar al propio Sánchez. Si él puede disfrutar con los incendios a sus espaldas o los sucesos de la invasión de Ceuta… ¡cómo no voy yo, un humilde penitente, a poder disfrutar un poco del verano!

Hay cosas difíciles de entender desde el sentido común. Siempre pensé que, ante situaciones límite como las que vivimos recientemente, el presidente del Gobierno estaría al pie del cañón siguiendo minuto a minuto el desarrollo de los acontecimientos, en el caso de Sánchez no. Tengamos en cuenta que en Marruecos se está difundiendo una nueva convocatoria de asalto a nuestra frontera para el día 15 de este mes y esto tampoco parece inquietar al presidente que se encuentra en La Mareta rodeado de policías y con la playa perimetrada para que nadie le moleste. Es un atentado contra el sentido común, pero como en España todo se acepta y se olvida y un presidente frívolo se ausenta con la que está cayendo no tendremos los españolitos de a pie que estar preocupados por Ceuta, por los incendios, por Zapatero y sus joyas y por otros muchos asuntos que afectan a todos los españoles menos a Sánchez.

Así las cosas, escuchar a Javier Gurruchaga y a Paco Pastor supone una válvula de escape que les recomiendo a todos ustedes. La pasada semana más de tres mil personas disfrutaron bajo las estrellas con estas bandas icono de los 70 y los 80, éxito que repitieron ayer en Narón y que seguro que hoy reproducen en Ribadeo. Hay que destacar el esfuerzo que Turismo de Galicia hace por acercar la música a todos los rincones de nuestra tierra y, sobre todo, cuando piensa en un público para el que, generalmente, no se programan eventos musicales de cierta categoría. Los que éramos jóvenes en aquellos años también queremos disfrutar de los eventos del Xacobeo porque el próximo año Galicia recibirá, una vez más, a millones de visitantes que quieren abrazar al Apóstol Santiago y saborear nuestra gastronomía, vivir la cercanía del fin del mundo en Finisterre y conocer paraísos escondidos que nuestra tierra tiene y que están por descubrir.

El Xacobeo es una experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias, pero aquí es eso y más, es la gran oportunidad de darnos a conocer en todo el mundo y mostrar que somos tierra de acogida para aquellos que vienen de buena fe y que quieren conocer miles de historias que tenemos que contar como canta Gurruchaga en su Viaje con nosotros. Espero que todos nuestros visitantes, al regresar a sus casas y encontrarse con sus familias y amigos, sean preguntados con un “cuéntame como te ha ido” que diría Formula V y contribuyan a difundir nuestras virtudes y alguno de nuestros secretos porque Galicia, queridos lectores, es una caja grande llena de sorpresas que consiguen que todo el que nos visita, tenga ganas de volver sabiendo que, aquí, son bienvenidos. En marcha hacia Ribadeo.