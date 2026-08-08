Felices festas de San Roque e de Santa María en Caldas
Queridas veciñas e queridos veciños de Caldas de Reis.
Nestes días de verán o noso concello vístese de gala para celebrar dúas das citas máis agardadas de todo o ano: as Festas de San Roque e de Santa María. Son, por tanto, días de ledicia, de diversión, de reencontros e de orgullo compartido por todo o que significa ser caldense.
Como alcalde, é unha honra dirixirme a toas e todos vós para dar a benvida a unhas festas que son moito máis cando un calendario marca unha data. Estes festexos forxan a nosa identidade e reflicten a nosa historia e o reflexo máis vivo dun pobo acolledor, dinámico e unido. Durante estes días, as nosas rúas e prazas énchense de música, de tradición e, sobre todo, da calidez da nosa xente.
As Festas de San Roque e de Santa María son tamén unha homenaxe á nosa comunidade. Aos que están, aos que volven a casa por estas datas tras moito tempo fóra, e tamén á memoria daqueles que xa non se atopan entre nós, pero que nos deixaron a pegada do seu amor por esta terra. Cada concerto, cada procesión, cada actividade e cada gargallada compartida na rúa forman parte dun legado colectivo que pasamos de xeración en xeración.
Quero aproveitar estas liñas para agradecer sinceramente a todas as persoas, colectivos, asociacións, operarios municipais, forzas de seguridade e voluntarios que fan posible que estes días saian adiante con éxito e seguridade. O seu traballo silencioso e a súa dedicatoria son o verdadeiro motor que permite que o resto de nos poidamos gozar.
Convídovos a todos e a todas a vivir estas festas de San Roque e Santa María con entusiasmo, con responsabilidade e con ese espírito de concordia que nos define. Siamos ás rúas, participemos na programación, compartamos momentos cos nosos veciños e fagamos que estas festas queden gravadas na nosa memoria como unhas das máis especiais.
Que a música, o bo ambiente e o orgullo de ser de Caldas de Reis sexan os grandes protagonistas destes días. Parabéns a tod@s e moi boas Festas de San Roque e Santa María a todas e a todos!
Viva Caldas de Reis! Viva San Roque! Viva Santa María!
*Jacobo Pérez é o alcalde de Caldas de Reis