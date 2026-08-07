Embarcacións con pano branco
As velas brancas subindo os ríos Ulla e o Sar son imaxe que se instala na memoria. Hai algo de celebración e algo de ferida nesa Inchadiña Branca Vela que chega xa á súa décimo terceira edición. Cada embarcación que avanza cara Padrón, convocada pola Fundación Rosalía de Castro e pola A.C. Dorna da Arousa, é un verso vivo, unha lembranza da nosa identidade mariñeira e, ao tempo, unha bandeira de aviso. Ese pano branco que érguese sobre a auga non é só beleza: é a insinuación dunha rendición forzada fronte á desconsideración que pesa sobre a cultura marítima galega.
Porque esta travesía non é un acto folclórico nin unha postal estival. Demostra que Galiza conserva unha relación profunda co mar grazas á teimosía das súas comunidades. As dornas, gamelas, chalanas e galeóns participantes non son pezas de museo: son embarcacións restauradas por asociacións que traballan desde abaixo, con paciencia, afecto e esa forma de dignidade que non precisa titulares. Recuperan carpintarías de ribeira, transmiten técnicas, documentan saberes, manteñen vivo un patrimonio que podería desaparecer en apenas unha xeración. Son a columna vertebral dunha cultura que se sostén porque alguén decidiu non deixala morrer.
E fronte a esa forza popular, as políticas públicas avanzan, si, pero con pasos demasiado curtos. Os eixes centrais das iniciativas impulsadas para a salvagarda e posta en valor da nosa identidade vinculada ao mar —o Plan da Cultura Marítima de Galicia, concibido como documento estratéxico con decenas de medidas para protexer o legado material e inmaterial, e o Censo do Patrimonio Marítimo Inmoble, un inventario exhaustivo que cataloga bens costeiros como antigas conserveiras, estaleiros ou cetarias, delimitando ademais eses Espazos de Interese Cultural Marítimo ou “áreas nai” que manteñen viva e case intacta a relación histórica, social e económica entre as comunidades locais e o medio mariño— representan avances necesarios, pero insuficientes. Son mapas, non camiños. Son diagnósticos, non curacións. Sen recursos, sen continuidade, sen vontade política real, o patrimonio corre o risco de converterse nun catálogo de ausencias.
O que está en xogo é moito máis que unhas embarcacións bonitas navegando un día de verán. A cultura marítima é identidade, memoria laboral, paisaxe emocional, forma de vida. É a maneira en que Galiza pénsase a si mesma: o mar como espazo de traballo, de perigo, de beleza, de comunidade. Perder isto —mesmo parcialmente— sería perder unha parte esencial do país. E a perda xa comezou: oficios que desaparecen, infraestruturas que se degradan, embarcacións que non atopan relevo, paisaxes costeiras transformadas sen sensibilidade.
Por iso a Inchadiña, na honra a Rosalía, é tan necesaria. Lembra o que somos e o que podemos deixar de ser. Mostra que a cultura marítima non é un adorno, senón unha realidade viva que merece protección. Porque cada pano branco é unha chamada á responsabilidade pública e social: recoñecer o que xa se fai desde abaixo, reforzar políticas activas, integrar o mar na educación, na programación cultural, na comunicación institucional. O mar é sostén da nosa memoria colectiva.