A peaxe do pupitre
O mes de agosto en Galiza, coa súa cobizada parálise estival de praias, festas e romarías, non é máis ca un espellismo cíclico que oculta a xestación da angustia de setembro. Nas mesas familiares, baixo os restos do lecer e das conversas de verán, xa repousa a pesada lousa do inminente curso escolar. Este retorno anual opera como unha sorte de imposto ineludible para a clase traballadora, onde o incremento desmesurado e constante dos custos dos novos libros de texto, do material escolar e das mochilas asúmese cunha resignación sorprendente. A teórica gratuidade universal do dereito á educación semella esixir, contraditoriamente, o pagamento dunha peaxe económica cada vez máis onerosa que racha calquera planificación financeira doméstica, xerando unha angustia silenciosa que contradí de xeito frontal a suposta calma do período de lecer.
A esta sangría económica cómpre sumarlle a erosión estrutural do sistema público. Cos eufemismos habituais e as narrativas da pretendida optimización de recursos ou do axuste demográfico, perpetúase a redución de aulas, o recorte de cadros docentes e a incomprensible minoración do persoal de apoio e atención á diversidade. Todo isto acontece mentres as lexítimas e desesperadas reclamacións sobre rutas de transporte deficientes ou a necesaria reparación de instalacións obsoletas sometidas ás inclemencias do tempo caen nun denso baleiro burocrático. A maquinaria institucional parece confiar no esgotamento da comunidade educativa e no esforzo titánico e altruísta da sociedade para soster un edificio con evidentes gretas de xestión e investimento.
Neste panorama de precariedade material e loxística irrompe con forza o necesario debate sobre o impacto das novas tecnoloxías e da incorporación da IA nas aulas. Cunha ollada analítica e loxística, a súa integración achega beneficios teóricos certos. A dixitalización profunda permite abandonar os modelos de xestión fragmentados e ineficaces, centralizando a información para garantir que os rexistros e os datos de evolución sexan fiables e accesibles. Automatizar os procesos puramente rutineiros, documentar os criterios de avaliación con parámetros obxectivos e dixitalizar o seguimento organizativo non só reduce drasticamente os habituais erros administrativos, senón que instaura unha verdadeira cultura da transparencia. Trátase da aspiración a un sistema que basee as súas directrices en evidencias claras e verificables, corrixindo as eivas estruturais.
Non obstante, o entusiasmo desmedido ante esta prometida automatización agocha un risco sociolóxico evidente: a ilusión de que a eficiencia técnica e o tratamento masivo de datos poden substituír a complexidade do vínculo pedagóxico. Unha máquina avanzada pode rexistrar rendementos, cruzar variables estatísticas e emitir informes académicos de factura impecable, pero é incapaz de interpretar o contexto socioeconómico que condiciona un estudante ou de comprender as dimensións emocionais do proceso de aprendizaxe. O papel da persoa educadora resulta, xa que logo, absolutamente insubstituíble. A tecnoloxía debe asumir a carga mecánica e burocrática para liberar o factor humano e permitir que se concentre no desenvolvemento do pensamento crítico, na empatía e na transmisión de valores éticos. Ningún algoritmo posuirá xamais a autoridade moral necesaria para construír sociedade. A educación constrúe persoas; os algoritmos, datos.