O son do común
A música é unha das formas máis antigas de socialización. Antes de ser industria, antes de ser espectáculo, antes de ser produto, foi encontro. Esa é a misión central que importa recuperar nun tempo no que a cultura parece avanzar cara a modelos cada vez máis concentrados, dependentes de grandes marcas, patrocinios globais e grandes eventos masivos. Fronte a esa lóxica dominante, a tradición —a música de raíz, os grupos locais, as asociacións culturais— continúa ofrecendo un espazo onde a identidade constrúese colectivamente e onde o común segue tendo valor
O contexto axuda a entender esta tensión. A oferta musical en Galiza medrou en visibilidade, pero tamén concentrouse en poucos actores capaces de atraer públicos e investimentos. Os festivais convertéronse en plataformas de consumo rápido, onde a experiencia mídese en impactos, cifras e retornos económicos. Non é un fenómeno negativo en si mesmo: dinamiza territorios, xera emprego e sitúa Galiza no mapa cultural. Mais ao tempo corre o risco de homoxeneizar a paisaxe musical, de reducir a diversidade e de deixar fóra modelos que non encaixan na lóxica do mercado masivo.
É aquí onde a tradición recupera sentido. Os grupos de música e baile, as foliadas, os seráns, as asociacións parroquiais ou veciñais non compiten con esa industria: complementan aquilo que o mercado non pode ofrecer. Nos ensaios, nas festas pequenas, nas romarías, nas escolas de música tradicional, a cultura funciona como espazo real de socialización. Non hai pantallas, algoritmos nin consumo instantáneo. Hai tempo compartido, aprendizaxe, vínculos que constrúense ao longo dos anos. Hai identidade que transmítese non como produto, senón como experiencia vivida.
A socioloxía explica arreo que as comunidades fortes non se sosteñen só en infraestruturas, senón en prácticas que permiten recoñecerse. A música tradicional é unha desas prácticas. Non é só patrimonio: é unha tecnoloxía social que crea pertenza, reduce a soidade, xera confianza e permite que persoas de idades, profesións e condicións distintas compartan un proxecto común. Nun momento no que tantas análises poñen o foco na saúde mental, na perda de espazos comunitarios ou na fragmentación social, este modelo cultural ofrece unha resposta silenciosa, pero eficaz
O contraste co modelo dos grandes festivais multitudinarios non debe entenderse como unha oposición entre mundos incompatíbeis. Galiza necesita ambos, con equilibrio real. Precisa eventos capaces de atraer públicos plurais e precisa, ao mesmo tempo, fortalecer a rede de grupos, escolas e asociacións que manteñen viva a cultura de base. A diversidade é riqueza: sen ela, a identidade empobrece e a socialización convértese nunha experiencia cada vez máis mediada polo mercado.
Por iso, falar de tradición non é falar de pasado. É falar de futuro compartido. De como queremos vivir xuntos. De que espazos queremos conservar para seguir sendo comunidade. De que música queremos que nos represente cando o mundo se acelera e a cultura automatízase. O son do común lembra que a identidade non se compra: constrúese. E que, en tempos de algoritmos, seguir bailando xuntos é unha forma de resistencia tranquila e fondamente contemporánea.