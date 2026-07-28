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Diario de Arousa

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O labirinto do megavatio

O recente estudo sobre os hábitos e a percepción do sector enerxético constata unha realidade xa interiorizada pola cidadanía: a factura da luz é un prodixio da criptografía contemporánea. Nun contexto climático no que o termómetro obriga ao consumo ininterrompido como simple mecanismo de supervivencia ante unha calor descontrolada, o documento que certifica o gasto mensual abandona a súa función informativa para erixirse nun escudo de responsabilidades. O deseño desta arquitectura contable, poboada de peaxes, impostos solapados e compensacións estruturais, non responde a unha necesidade administrativa, senón a unha estratexia de disuasión cognitiva. Mediante a opacidade dos conceptos, os responsables políticos e os consellos de administración logran unha blindaxe ética e moral, diluíndo a súa responsabilidade nun mar de tecnicismos que transforma a extracción de rendas nun fenómeno aparentemente natural e inescrutable.

Baixo a aparencia dun mercado de competencia aberta, o tecido enerxético opera cos mecanismos de cohesión propios dun oligopolio de manual. O sistema de fixación de prezos, maxistralmente deseñado para premiar a fonte de xeración máis custosa mentres remunera de xeito exorbitante as máis económicas, constitúe unha obra de enxeñaría social que garante a acumulación continua de capital. Este mecanismo incomprensible para o intelecto medio asegura que, con independencia da conxuntura xeopolítica ou meteorolóxica, os balances anuais das grandes operadoras reflictan unha prosperidade inquebrantable. A pretendida liberalización do sector converteuse, na praxe sociolóxica, nun simple simulacro de elección onde o consumidor, abocado á intemperie das tarifas, só pode escoller cal das corporacións dominantes administrará o seu sometemento económico.

Neste ecosistema de desigualdades estruturais, Galiza queda reducida a periferia extractiva institucionalizada. O país está atravesado por encoros e presas hidroeléctricas que alteraron de forma irreversible a paisaxe e os ecosistemas fluviais. Ese custo social, ambiental e territorial recae sobre quen vive preto das concas de produción, sen ningún mecanismo de compensación nas tarifas de consumo. Consolídase así o paradoxo de que os territorios produtores soporten o impacto ecolóxico e o despoboamento dos seus vales para garantir o confort de metrópoles afastadas, sen acceder sequera a unha rebaixa local da factura. A inxustiza agrávase coa perda de enerxía no transporte polas liñas de alta tensión cara a eses territorios foráneos, un malgasto físico e económico que acaba recaendo sobre todo o sistema e sobre os petos de quen menos a xera.

A consolidación deste modelo confirma a vitoria dunha narrativa onde a xestión dun ben de primeira necesidade se despoxa da súa función social para converterse nun activo financeiro puro. Mentres as altas temperaturas baten rexistros históricos e a climatización deixa de ser un privilexio para converterse nun dereito biolóxico básico, a pasividade lexislativa certifica a conivencia entre o poder público e as elites extractivas. O consumidor galego, rodeado de xigantes de formigón que fan pasar a auga dos seus ríos polas turbinas para iluminar a xeografía allea, recibe a final de mes un xeroglífico impreso que lle recorda, con exquisita formalidade, que o sacrificio do seu territorio é, ironicamente, o único elemento que non cotiza á alza no mercado libre.