La ITV, además de obligatoria, salva vidas en la carretera

Las épocas veraniegas son una buena ocasión para que, además de poner a punto el vehículo que vamos a utilizar para nuestros desplazamientos, pasemos la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con la que tener una referencia clara del estado en el que se encuentra nuestro automóvil en temas de tanta importancia y seguridad como son frenos, neumáticos, dirección, contaminación/gases , suspensión, alumbrado, etc. Mencionemos que no es solo una obligación legal sino un compromiso relacionado con la seguridad propia y la de los que concurren con nosotros en las carreteras.

Los datos de referencia señalan que cerca del 30 por ciento de los propietarios de automóviles circulan sin haber pasado la revisión de la ITV, con lo que además de cometer una infracción de sanción administrativa –la multa puede oscilar entre 200 y 500 euros– de algo que es obligatorio están poniendo en riesgo su vida y las de otras personas que puedan confluir con ellos en las rutas por las que circulan. Como recuerda la campaña institucional, realizada desde el organismo encargado de este tipo de informaciones generales, la ITV salva vidas.

Hay que hacer constar que más del 20 por ciento de los conductores que someten a sus vehículos a las pruebas técnicas suelen suspenderlas por más de un motivo. Ello implica que aumenta la tasa de accidentes que se producen por el mal funcionamiento del automóvil en cuestiones que son fundamentales para la seguridad. Las últimas encuestas realizadas por empresas del sector dan cuenta de que cerca del 23 por ciento de los entrevistados reconocieron que durante bastante tiempo circularon sin haber pasado la ITV en los plazos que tenían que hacerlo. Estos datos señalan que en Galicia se da una tasa negativa de 7 puntos por encima de lo registrado el año anterior. La provincia de Ourense, con un 33%, es la que presenta el mayor índice de incumplimiento a la hora de pasar la inspección obligatoria del automóvil. Lo que mayormente alegan estos conductores es la necesidad de tener que utilizar el vehículo todos los días y por lo tanto el no disponer de él, dicen, les ocasiona un grave perjuicio.

Recordemos que cuando se produce un accidente las compañías, para solventar los temas económicos, se centran mucho en averiguar si el automóvil había pasado la revisión de la ITV y si esta fue favorable. En caso de no disponer de ella los problemas se suelen acumular a la hora de resolver las formas del pago por el accidente registrado.