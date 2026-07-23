Eco da terra
A celebración popular do 25 de xullo é unha das datas nas que Galiza se recoñece como comunidade histórica. As nacións sen estado, desde Escocia até Quebec ou Gales, adoitan construír os seus símbolos a partir de elementos que condensan memoria, cultura e vontade colectiva. No caso galego, esta xornada funciona como espello no que se proxecta unha tradición política e social que non naceu de decretos nin de fronteiras administrativas, senón dunha continuidade cultural que atravesa séculos. A lingua, a paisaxe humana, os sistemas de organización comunitaria e a capacidade de manter referentes propios explican por que Galiza se percibe como suxeito diferenciado no conxunto europeo, con voz propia e vontade de permanencia.
As comunidades con personalidade histórica adoitan artellar a súa identidade arredor de trazos que permanecen no tempo. En Galiza, esa permanencia está profundamente vinculada á relación coa terra. A dimensión agraria non é só un capítulo económico: é unha matriz cultural que condicionou formas de vida, estruturas sociais e modos de interpretar o mundo. A chegada de cultivos específicos, como a espelta na Idade do Ferro, revela unha sociedade que xa daquela desenvolvía prácticas avanzadas, con rotación de sementas, estercado e sistemas de aproveitamento intensivo. Estes procesos permitiron sosteren poboacións densas e consolidar unha organización comunitaria que, con variacións, chegou até o presente, deixando pegadas visibles na memoria colectiva galega.
A identidade galega nace tamén desa capacidade de integrar innovacións sen perder o fío da tradición. A estrutura das parroquias, os montes veciñais, a transmisión oral da lingua e a cultura popular conformaron un tecido social resistente, capaz de adaptarse ás mudanzas sen renunciar ao seu carácter. A terra foi espazo de traballo, pero tamén de cohesión: nela construíronse vínculos, preserváronse saberes e se mantivo unha visión compartida do territorio como lugar de pertenza.
O 25 de xullo convértese, así, nun marco simbólico no que esta historia actualízase. Celebrar a Patria Galega é recoñecer que ese noso singular país posúe unha personalidade colectiva que non depende exclusivamente das institucións políticas, senón dunha memoria longa que lle dá sentido. Nun contexto global no que moitas sociedades buscan referentes para orientaren o futuro, Galiza conta cunha base sólida: unha cultura viva, unha lingua que continúa a ser vehículo de creación e unha sociedade que mantén unha relación singular co territorio, ben asumida pola comunidade.
Hoxe, cando os desafíos demográficos, económicos e ambientais son intensos, esta identidade agraria reinterpretada desde a contemporaneidade ofrece unha oportunidade. Non se trata de idealizar o pasado, senón de comprender que a forza dunha comunidade reside na súa capacidade de recoñecerse, de valorizar o que a fai única e de proxectar ese legado cara ao porvir.
Ese eco que vén da terra segue a convocarnos, lembrando que a identidade non é lembranza inmóbil, senón impulso para crear comunidade, coidar o territorio e proxectar futuro con dignidade compartida. Na súa raíz antiga latexan voces, mans, tradicións, historia propia e camiños que sosteñen unha esperanza colectiva aberta ao tempo. Porque Galiza é terra, memoria e futuro.