Las derechas alaban a jueces que van contra Sánchez

Las dos derechas con la inestimable ayuda de parte del gremio de asociaciones de jueces le echan la culpa a Sánchez de todos lo males que tiene España, pero no echan una mano para mejorar las cosas, ni proponen nada y votan en contra de la solución de los problemas pendientes. Y utilizan sus cargos públicos contra el gobierno. Dicen que la política del gobierno es corrupta y caótica y se olvidan de la suya, del pasado y presente que tienen en las comunidades autónomas que gobierna el PP. Son portavoces de los jueces anunciando sentencias antes de que lo hagan los tribunales contra el entorno de Sánchez y sus familiares. Asociaciones de jueces se manifestaron contra proyectos de ley en debate en el Parlamento antes de ser aprobadas por el legislador, lo que demuestra intromisión política de jueces anulando la separación de poderes y por encima le echan la culpa al gobierno de ir contra la separación de poderes. Hay jueces bien situados por las derechas que no defienden el derecho y tramitan denuncias ultras con recortes de prensa, como Peinado y la audiencia provincial lo admite y le dice por dónde tiene que ir para cazar a Begoña Gómez para forzar la dimisión de Sánchez.

¿Por qué no hubo persecución judicial en la primera legislatura de Sánchez? . Porque Aznar no pidió “el que pueda hacer que haga” hasta el 24/10/2024, poniéndose en marcha toda la maquinaria ultra que hay dentro y fuera de las instituciones convirtiendo indicios en delitos tomándolos como pruebas para hacer campaña contra un gobierno de izquierdas. Es tradicional la bravura política en España para defender sus privilegios, e inesperadamente se sumó a la operación de las derechas Felipe González y Page apuntalando su relato. Felipe no hizo una sola crítica a la corrupción del PP porque cuando fue presidente del Gobierno se desentendió diciendo que se enteró por la prensa de su corrupción. Felipe nunca fue responsable de nada en el PSOE, por eso nunca dice la palabra corrupción, ni contra el PP, ni contra Sánchez, solo le lleva la contraria desde fuera del PSOE echándole una mano en los ataques de la derecha contra Sánchez.

Está claro que hay una trama de hondo calado para derribar este Gobierno y tapar la corrupción pendiente del PP, y por otra parte eclipsar el juicio de la Kitchen, después de 12 años de retraso pendiente de sentenciar. Hay una trama incrustada en las instituciones por el gobierno del PP como quedó demostrado con la Kitchen, la más grave después del Gal. Van a dejar fuera los principales culpables como viene siendo habitual por casos de corrupción de su partido.

Necesitan con urgencia ganar el Gobierno de España para tapar sus vergüenzas con la ayuda de ciertos jueces estratégicamente situados, mientras el PSOE se durmió en los laureles pactando un Consejo del Poder Judicial con mayoría de la derecha y ahora se ve indefenso por muy bien que gobierne los intereses generales de la mayoría de la gente. Cuando gobierne la derecha los afectados por los recortes se darán cuenta de haberles votado como les pasó a los emigrantes en EE. UU. que votaron a Trump y luego montó una policía Gestapo para echarlos del país a patadas y a tiros si se resisten. ¿Por qué el PPVOX no son capaces de convencer a los dos partidos de derechas (PNV y Junts) para ponerle una moción de censura como dicen los cánones de la democracia y el Estado de Derecho para echar a Sánchez como él hizo con Rajoy?. El PP no le perdono a Sánchez que le ganara una moción de censura y volviera a ganar las dos elecciones generales y retener la confianza de los demás partidos para formar gobierno, lo que nunca aceptó la oposición negando su legitimidad pidiendo dimisiones todos los días. Ahora se ponen más farrucos porque cuentan con un entramado para acabar con este gobierno y anunciando tramas de este gobierno para camuflar la suya. No hace falta ser muy perspicaz para que los libre pensadores no se dejen manipular en defensa del bien común.

Acusan a Sánchez, dentro y fuera de España, que es un dictador, poniéndole palos en las ruedas para que descarrile la buena gobernanza, pero no se dan cuenta que esa actitud le puede salir el tiro por la culata en las próximas elecciones como le paso con las de 2023 que se creyeron tenerlas ganado.