O amor da miña vida!
Mari,
Non quero regalarche só flores nin palabras que leve o vento. Quero que quede por escrito, para que o tempo e todo o mundo saiban o afortunado que son por compartir a vida contigo. Cada día ao teu lado foi para min unha oportunidade de aprender o que significa amar de verdade. Estiveches nos meus mellores momentos e tamén nos máis difíciles, s,empre cun sorriso, unha palabra de ánimo ou unha aperta capaz de facer desaparecer calquera problema.
Grazas por ser o meu refuxio, a miña amiga, a miña calma e o amor da miña vida. Grazas. Hoxe quérote máis ca onte e menos ca mañá, porque cada día atopo un novo motivo para namorarme de ti. Que este aniversario sexa só unha páxina máis da historia máis bonita que escribimos xuntos durante estes 16 anos. E que aínda nos queden moitos capítulos por vivir.
Con todo o meu amor, para sempre. Feliz aniversario, meu amor.
Carlos Castro Barreiro