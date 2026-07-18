A propósito da casa de Emilia Pardo Bazán
O vindeiro mes de setembro veremos na nosa cidade a reinauguración da sede da Real Academia Galega, que foi sometida a unha reforma intensa, debido a deficiencias estruturais irreparables. Esta reestruturación do edificio afecta tamén á outrora Casa-Museo de Emilia Pardo Bazán (parece que xa non será tal), motivo polo que en redes sociais pode advertirse un xermolo de preocupación, despois de que Gonzalo Moure, autor do proxecto arquitectónico e, ao parecer, tamén do proxecto museográfico, manifestase que xa non será “unha casa como tal” e utilizase o termo “kitsch” para referirse á antiga morada de Emilia.
Sobre o kitsch habería moito que dicir, toda vez que nas artes plásticas a partir do século XX, se incorpora como corrente que subliña a esaxeración e o mal gusto como categoría estética. Seguramente Moure non se refería a isto. Por outra banda, na súa orixe, o kitsch fai referencia a pezas producidas en serie coas que a burguesía do século XIX, pretendía imitar á aristocracia. Coa extensión do termo, considérase kitsch a todo aquelo que sexa “imitación de”. Unha imitación dunha obra de Picasso é kitsch; unha Torre de Hércules de plástico é kitsch; unha bailarina española das que se colocaban enriba do aparato de televisión é kitsch. Se cadra, o arquitecto consideraba a antiga casa-museo unha “imitación”.
Aínda non coñecemos o novo proxecto, pero todo parece indicar que o que antes era unha casa-museo kitsch, a partir de setembro será algo así como un espazo multiusos moi moderno, moi de deseño nada kitsch, con expositores que albergarán documentos e algúns obxectos, que aínda non sabemos se serán todos os que constituían a colección ou parte deles. Non lle quito importancia e seguramente, tamén procurará respectar a memoria e a obra de Emilia. Solo faltaría.
Pero, a antiga Casa-Museo de Emilia Pardo Bazán nunca foi kitsch. Foi o produto do traballo de anos, baseado na investigación e na reflexión sobre a obra da escritora, tarefa que capitaneou a súa conservadora, Xulia Santiso, co apoio de moitos investigadores e da propia RAG. Nela podiamos ver unha colección bibiliográfica que facía referencia ás lecturas de Emilia e á súa relación co ambiente literario da época e unha colección de obxectos mobles orixinais, legado pola familia da escritora á Real Academia para a creación dun museo que a honrara. Cando digo “orixinal” non quero dicir “extraordinario”, quero dicir que eses obxectos (mobles, obras de arte, vaixelas, téxtiles, etc.) pertenceron a Emilia e está documentada a relación deles coa escritora.
Por outra banda, unha casa-museo ben concibida, como é o caso, porque de todo hai neste mundo, é algo mais que unha exposición permanente nun espazo multiusos. A casa-museo é unha burbulla do tempo, que conserva o espírito do escritor, a súa relación co entorno mais achegado, coa súa familia, cos seus amigos, coa realidade político-social que lle tocou vivir e, finalmente, co seu proceso creativo. Que mellor forma de imaxinar, de crear empatía coa autora dunha obra tan basta, que vivir uns minutos na habitación na que escribía (adiantándose bastantes anos a Virginia Woolf) cando estaba na Coruña e dende a que escapaba pola fiestra para perderse coas súas cavilacións no frontis da igrexa de Santiago. E isto non o transmite ningún expositor nin se explica nun cartaz.
*Ana Santorun Ardone foi directora da Casa-Museo Valle Inclán de Vilanova de Arousa e actualmente é directora da Torre de Hércules