Brasa soterrada
A efeméride do 90 aniversario do golpe militar de 1936 non é un exercicio de arqueoloxía histórica nin un ritual de calendario. É unha interpelación directa ao presente. Aquel 18 de xullo non foi só unha data: foi unha fractura. Un corte abrupto na legalidade democrática que abriu un ciclo de violencia planificada, executada con precisión e mantida por décadas. A memoria democrática non pode abordar este aniversario como un recordo distante, senón como unha responsabilidade viva.
O golpe non foi un episodio entre bandos, menos aínda unha disputa militar. Foi unha operación concibida para destruír a República e eliminar fisicamente a súa base social e institucional. Mestres, sindicalistas, alcaldes, concelleiros, xuíces, labregos, mariñeiros, estudantes: persoas que encarnaban a cidadanía activa e a cultura democrática foron sinaladas como inimigas. A represión non foi un exceso, senón unha estratexia deliberada. E esa estratexia deixou miles de vidas truncadas, familias rotas e territorios enteiros sometidos ao medo durante moitos anos despois.
Por iso, este aniversario debe situar as vítimas no centro. Non como cifras, senón como biografías interrompidas. A memoria democrática non é un inventario de nomes, senón un acto de restitución. Cada persoa desaparecida, cada corpo aínda soterrado en fosas, cada expediente de depuración, cada silencio imposto forma parte dun legado que non pode ser ignorado. Moitas familias seguen agardando verdade, xustiza e reparación. E esa espera é unha ferida aberta na democracia actual.
Lembrar o 18 de xullo significa recoñecer que a democracia nace sobre unha débeda. Unha débeda coas persoas que defenderon a legalidade e pagaron con vida, aldraxe, liberdade ou exilio. Unha débeda coas xeracións que medraron sen poder nomear o que lles fixeran aos seus. Unha débeda co país que tivo que reconstruírse sen os seus referentes cívicos, éticos, intelectuais e institucionais. A memoria democrática non busca reabrir feridas, senón impedir que se pechen en falso.
Nun tempo de desinformación, banalización do autoritarismo e discursos que relativizan a violencia política, este aniversario é tamén unha advertencia. A democracia non se sostén só con normas, senón coa capacidade de asumir a súa historia. A memoria é unha ferramenta de defensa cívica. Un mecanismo de prevención. Un espazo onde se aprende que a legalidade é fráxil e que a súa ruptura sempre comeza con palabras que degradan, silencios que toleran e decisións que exclúen.
As institucións teñen unha responsabilidade especial e ineludible. Conmemorar o golpe en espazos públicos —concello, xulgado, praza, centro cultural— significa afirmar que a democracia recoñece as súas feridas e se compromete coa súa reparación efectiva. O lugar convértese en mensaxe: aquí onde se deturpou a legalidade, a legalidade democrática fala con voz propia e compartida.
Noventa anos despois, a memoria democrática segue sendo unha brasa soterrada. Non para alimentar rancores, senón para iluminar responsabilidades colectivas e devolver dignidade ás vidas silenciadas. Porque a democracia, a liberdade cidadá, só é plena cando é capaz de dicir os nomes, asumir a verdade e garantir que nunca máis unha sentenza pode escribirse antes do xuízo.