Posesión efémera
A sensación de poder acceder a todo, en todo momento e desde calquera dispositivo converteuse nun dos signos máis visibles do modelo de consumo dixital. A industria presenta esta amplitude de oferta como unha forma de liberdade, mais funciona como mecanismo de control que transforma a relación coa cultura. O que antes era unha experiencia situada —escoller un disco, visitar unha tenda, compartir un xogo— convértese nun fluxo continuo que elimina o espazo físico, acelera o tempo e reduce a experiencia cultural a unha secuencia de estímulos breves. A cultura deixa de ser encontro e pasa a ser ritmo, unha cadea de reproducións que se suceden nun “scroll” sen pausa.
A desaparición de soporte dos contidos non é neutra. Ao substituír a propiedade polo acceso, a industria incrementa a súa capacidade de intervención sobre o comportamento do consumidor. O que antes se posuía agora simplemente consúltase, e ese acceso depende de subscricións, algoritmos e decisións corporativas que poden modificar ou retirar contidos sen aviso. A propiedade convértese nun recordo, e con ela desaparecen dereitos, estabilidade, memoria compartida, autonomía e capacidade de conservar aquilo que forma parte da biografía cultural de cada persoa.
A amplitude da oferta funciona como ilusión. A atención é limitada, e é precisamente esa limitación o recurso que a industria procura capturar. O usuario, saturado, delega nos algoritmos a tarefa de seleccionar, confiando en recomendacións que privilexian o rendible sobre o relevante. A velocidade impón a súa norma: reproducir máis, avanzar máis rápido, consumir sen pausa. A profundidade desaparece, a pausa convértese en obstáculo, e a memoria cultural queda fragmentada en estímulos que non deixan pegada nin permiten sedimentar sentido, vínculo colectivo nin criterio propio duradeiro. A cultura deixa de ser experiencia e convértese en consumo acelerado.
En Galiza, estes efectos son idénticos aos do resto de Occidente, mais con matices propios. A desaparición do formato físico erosiona espazos que durante décadas funcionaron como nodos culturais: tendas de música, locais de alugueiro audiovisual, librarías especializadas. A cultura galega, xa condicionada pola súa escala e pola presión das linguas hexemónicas e alleas, perde visibilidade nun ecosistema dominado por algoritmos que non recoñecen a diversidade lingüística como valor. A perda de soporte material dificulta a creación de comunidades culturais locais, substituídas por consumos individualizados que non xeran tecido nin continuidade, nin fortalecen referentes compartidos na vida cultural próxima. O territorio cultural queda máis disperso, máis silencioso, máis dependente de plataformas que non teñen interese en preservar singularidades.
Este modelo preséntase como inevitable, mais non é tal cousa. A comodidade non debe agochar a perda: perda de autonomía, perda de experiencia compartida e perda de diversidade real. Recuperar prácticas de selección consciente, espazos de encontro e formas de consumo que non dependan exclusivamente das plataformas é necesidade social, cultural e política. A amplitude de oferta non é liberdade, senón dependencia envolta en papel de agasallo. O reto consiste en volver situar a cultura nun lugar onde a elección non sexa unha ilusión, senón unha práctica viva, arraigada, crítica e colectiva, capaz de xerar memoria, comunidade e continuidade fronte á dispersión fatal.