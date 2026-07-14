Cuarenta años con la misma rutina con los incendios

Año tras año tenemos que aguantar sin esperanza en el sur de A Coruña, Pontevedra y Ourense los mismos incendios en los mismos lugares. La Mariña lucense aporta más madera al PIB gallego que las otras zonas con vocación incendiaria, restando PIB a nuestra Comunidad. La rutina hace que nuestros gobernantes sean culpables de los incendios, al no ocurrírsele estudiar, realizar un plan forestal para cambiar esta desastrosa cruz para nuestra economía rural, el turismo, hostelería, sanidad y medio ambiente. Los que ostenten cargos públicos tienen que ceñirse a la naturaleza de las cosas y cambiarlas a mejor. Es decir, los cargos públicos nacieron para gestionar bien los intereses de quien les paga para servirles con buenos resultados. No tiene sentido que partidos políticos se sustituyan unos a otros en la gobernanza y apliquen los mismos métodos y vicios fracasados que tanto critican cuando están en la oposición, como fue en el caso de los incendios sin diferenciarse unos de otros. Por ello propongo varias actuaciones, a saber:

1) Hacer un plan forestal ordenando las plantaciones, para poder limpiar las máquinas entre las filas de los arboles.

2) Que se hagan cortafuegos y se limpien e incluso que se instalen aspersores para humedecer franjas que protejan zonas ricas en arbolado en días críticos de sequía.

3) Que se incentiven a parados para vigilar los incendios, situados en sitios estratégicos para detectarlos desde el comienzo, con medios terrestres cerca para sofocarlos antes de media hora, después es tarde como sobradamente pudimos comprobar durante estos 40 años.

4) Que se reinvierta parte del costo de esos recursos de alto coste como aviones y helicópteros en prevenir incendios.

5) Que se instalen plantas de biomasa para producir energía eléctrica y calefacción, para lo que necesitan maleza causantes de los incendios.

6) Que se gasten los recursos económicos actuales en prevenir los incendios limpiando y acondicionando los montes todo el año.

7) Que se haga un concurso abierto de estas propuestas para mejorarlas y desarrollarlas con eficacia y transparencia, haciendo evaluaciones de los resultados para no caer en la rutina de estos 40 años. Tenemos las montañas y laderas de nuestros montes de Galicia cada vez más calvas. Los incendios veraniegos provocan insoportables pérdidas humanas y materiales.

Si ponemos estas propuestas en práctica acabaremos con los incendios, los pirómanos y con todas las sospechas que haya detrás de este misterioso tinglado contra los incendios que se apagan cuando todo quedó quemado.

En 1983 teníamos en la península del Río Coroño un tojal con pinos en medio. Limpiamos una vez el tojo y hoy vemos como crecieron los pinos y no volvió a crecer la maleza debajo. (ver fotos). El fuego empieza por la maleza y sigue en las ramas que aumentan la capacidad de combustión, por eso hay que podarlas hasta lo más alto del árbol posible. Con ello no solo evitamos esos enormes incendios, también creamos riqueza aumentando la producción maderera, la economía del rural gallego que necesita más recursos bien administrados para reducir el paro, al tiempo que nos beneficiamos de un medioambiente para la calidad de vida dela gente que vive en el rural y los que puedan aumentar si nos damos cuenta que el futuro de Galicia está en la economía rural base de nuestro futuro y por el mar. Habrá que concluir que nuestros principales recursos estables están en nuestro inmenso rural y el mar y lo estamos abandonando y convirtiendo en basureros.