Traslado da ambulancia
Hai decisións políticas que non se miden en millóns de euros nin en titulares de prensa. Mídense en minutos, e cando falamos de emerxencias sanitarias, eses minutos marcan a diferencia entre vivir ou morrer, poi iso, a Xunta ven e tomar unha decisión que mata.
A decisión da Consellería de retirar de Vilagarcía a ambulancia de soporte vital básico para trasladala a Sanxenxo é un exemplo máis dunha forma de gobernar que castiga e reparte sufrimento a xente de Vilagarcía. O PP volve a demostrar que Vilagarcía e a súa xente non lles importa, ou cando menos, importarlle menos que os Madrileños que veñen a veranear a Sanxenxo, para PP prefire salvar a vida dun madrileño que fai turismo en Sanxenxo que a de calquera persoa de Vilagarcía.
Pero este ataque a veciñanza de Vilagarcía, non é feito illado, é un patrón. Vilagarcía leva demasiado tempo sufrindo decisións arbitrarias da Xunta que supoñen de forma constante a perda de servizos. A sensación de agravio comparativo non é unha percepción é unha realidade cando se compara co trato que reciben outros concellos.
A xustificación é a de sempre, reorganización dos recursos de emerxencia. Unha expresión burocrática para xustificar o inxustificable, que pretende presentar como unha simple decisión técnica o que en realidade é unha decisión política do PP que fai que hoxe unha persoa en Vilagarcía teña máis posibilidade de morrer por unha emerxencia, que un turista de Sanxenxo. É así e non se pode consentir.
A sanidade non pode funcionar quitándolle recursos a uns para darllos a outros, non pode permitirse actuar con cidadanía de primeira, de segunda e incluso de terceira, o reforzo dos recursos sanitarios dun Concello non poden ser a costa da redución de recursos en outro.
Vilagarcía non é un concello máis, é a capital económica, comercia, sanitaria e de servizos da Comarca, cada día reciben milleiros de desprazamento e no verán a nosa poboación multiplícase, por iso non podemos permitir que se diminúa a nosa capacidade de resposta ante unha emerxencia por unha cacicada do PP.
Vilagarcía merece o respecto que lle nega a Xunta, merece un recursos sanitarios que non podan en risco as nosas vidas por un capricho inxustificable destas xentes do PP.