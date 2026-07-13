Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Traslado da ambulancia

Hai decisións políticas que non se miden en millóns de euros nin en titulares de prensa. Mídense en minutos, e cando falamos de emerxencias sanitarias, eses minutos marcan a diferencia entre vivir ou morrer, poi iso, a Xunta ven e tomar unha decisión que mata. 

A decisión da Consellería de retirar de Vilagarcía a ambulancia de soporte vital básico para trasladala a Sanxenxo é un exemplo máis dunha forma de gobernar que castiga e reparte sufrimento a xente de Vilagarcía. O PP volve a demostrar que Vilagarcía e a súa xente non lles importa, ou cando menos, importarlle menos que os Madrileños que veñen a veranear a Sanxenxo, para PP prefire salvar a vida dun madrileño que fai turismo en Sanxenxo que a de calquera persoa de Vilagarcía.

Pero este ataque a veciñanza de Vilagarcía, non é feito illado, é un patrón. Vilagarcía leva demasiado tempo sufrindo decisións arbitrarias da Xunta que supoñen de forma constante a perda de servizos. A sensación de agravio comparativo non é unha percepción é unha realidade cando se compara co trato que reciben outros concellos.

A xustificación é a de sempre, reorganización dos recursos de emerxencia. Unha expresión burocrática para xustificar o inxustificable, que pretende presentar como unha simple decisión técnica o que en realidade é unha decisión política do PP que fai que hoxe unha persoa en Vilagarcía teña máis posibilidade de morrer por unha emerxencia, que un turista de Sanxenxo. É así e non se pode consentir.

A sanidade non pode funcionar quitándolle recursos a uns para darllos a outros, non pode permitirse actuar con cidadanía de primeira, de segunda e incluso de terceira, o reforzo dos recursos sanitarios dun Concello non poden ser a costa da redución de recursos en outro.

Vilagarcía non é un concello máis, é a capital económica, comercia, sanitaria e de servizos da Comarca, cada día reciben milleiros de desprazamento e no verán a nosa poboación multiplícase, por iso non podemos permitir que se diminúa a nosa capacidade de resposta ante unha emerxencia por unha cacicada do PP.

Vilagarcía merece o respecto que lle nega a Xunta, merece un recursos sanitarios que non podan en risco as nosas vidas por un capricho inxustificable destas xentes do PP.