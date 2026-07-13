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Diario de Arousa

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Corazón do mar

A revista divulgativa TIAS, acrónimo inglés de “Isto tamén é ciencia”, promovida polo laboratorio Innovación para o Poscrecemento da Universidade de Vigo, acaba de presentar un número especial ilustrado que marca un fito na súa traxectoria. A nova entrega reúne unha escolma de relatos dos tres volumes previos, incorpora contidos inéditos e ofrece versións en braille e audiorevista, reforzando así unha aposta decidida pola accesibilidade e pola democratización da cultura científica.

A filosofía editorial desta publicación é tan sinxela como transformadora: cada relato nace a partir dun resumo elaborado por persoal investigador sobre estudos da súa autoría, que logo convértense en ficción para transmitir conceptos científicos a través de historias. Esta fórmula permite que a ciencia abandone o seu territorio máis hermético e mude nun espazo narrado, emocional e crítico, capaz de conectar coa cidadanía desde a imaxinación e a experiencia. A nova entrega, composta por sete textos acompañados de ilustracións, confirma que a divulgación pode ser tamén unha forma de creación literaria e unha ferramenta para pensar o mundo contemporáneo.

Entre os temas que aborda esta edición, por relación co territorio e contorna vilagarciá, cómpre salientar un dos relatos centrado na situación do Parque Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, un patrimonio natural que forma parte da nosa identidade colectiva. O texto reconstrúe, a través dunha historia de aprendizaxe e transmisión de saberes, unha realidade que adoita permanecer oculta: a profunda desigualdade entre a protección terrestre e a mariña no interior do parque. Mentres máis da metade da superficie en terra está sometida a protección estrita, no mar apenas se supera o un por cento de protección real, limitada ao fondo mariño e non á columna de auga. Esta asimetría converte ao Atlántico e á Ría das illas nun espazo onde se acumulan usos, intereses e conflitos que afectan directamente a hábitats vulnerables recoñecidos pola Listaxe Vermella Europea.

O relato non se limita a describir a problemática. Amosa tamén o valor do coñecemento local e da participación das comunidades que viven e traballan no mar. A través dunha ferramenta de cartografía interactiva empregada polo equipo investigador da Universidade de Vigo, pescadores, empresas turísticas, ecoloxistas e persoal científico puideron identificar zonas de uso, sinalar conflitos e propoñer áreas de protección estrita que compatibilizasen conservación e actividade tradicional. A mensaxe é clara: a xestión mariña só será efectiva se é tamén xusta, se incorpora voces diversas e se recoñece que a defensa do territorio é unha responsabilidade compartida.

Esta perspectiva encaixa coa sensibilidade crítica que caracteriza TIAS, unha publicación que concibe a divulgación como un exercicio de cidadanía, imaxinación política e compromiso social co territorio. Os relatos non son simples adaptacións literarias, senón dispositivos que permiten pensar os desafíos contemporáneos desde a empatía, a memoria e a responsabilidade colectiva.

Nun tempo no que o mar convértese nun espazo de tensión medio ambiental e social, iniciativas como esta lembran que a cultura científica é tamén cultura cívica. E que, para protexer o corazón do noso mar, precisamos historias que nos axuden a velo, a sentilo, a entendelo e a coidalo.