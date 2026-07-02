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Diario de Arousa

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O baleiro necesario

O verán galego avanza cara a un acontecemento que non é só astronómico, senón emocional e xeracional. En poucas semanas, o Sol será ocultado pola Lúa e unha parte do país vivirá unha experiencia que marcará memorias colectivas. Haberá outros eclipses nos próximos anos, si, pero nada substitúe a vivencia de contemplar este fenómeno aquí, sobre as paisaxes que nos educaron a mirar o ceo con paciencia e curiosidade, tamén con asombro compartido entre persoas distintas.

A expectación xa se nota. O turismo move ficha, as reservas medran e as lentes homologadas convértense no obxecto fetiche do verán. Son fráxiles, económicas, imprescindibles: un símbolo icónico perfecto da mercadotecnia que acompaña todo fenómeno natural cando este convértese en oportunidade económica. O negocio mercantil sabe que un eclipse é tamén un produto, e que a sombra pode ser rendíbel se se organiza ben e se alimenta con desexo colectivo compartido.

Mais o valor real do acontecemento vai máis alá do negocio. A divulgación científica atopa aquí unha ocasión extraordinaria para explicar, sen artificios, como se aliñan os corpos celestes e como a sombra da Lúa avanza sobre a Terra coma unha marea silenciosa. A pedagoxía astronómica vive un momento proveitoso: escolas, asociacións e grupos de observación preparan actividades que combinan rigor e emoción, e sementan preguntas novas baixo o mesmo ceo común.

Neste contexto, é oportuno lembrar que a revista antropolóxica galega Raigame, de acceso gratuíto en rede, vén de publicar un número dedicado precisamente ás dimensións culturais e simbólicas deste tipo de fenómenos. A súa achega é valiosa porque conecta a observación científica coa tradición, coa memoria e co xeito galego de interpretar o ceo. A lectura deste monográfico permite entender que un eclipse non é só física, senón tamén relato, comunidade e identidade.

E é que, en Galiza, todo fenómeno natural remata por ser unha festa. A sombra que chegará esa tarde será vivida en praias, prazas e penedos, con xente reunida para compartir un instante irrepetible. O silencio previo, o murmurio colectivo cando a luz se apaga, o regreso da claridade coma unha respiración profunda: esa secuencia é a que deixa pegada. Non é só o que se ve, senón o que se vive xunto a outras persoas, nunha lembranza compartida difícil de borrar despois.

Este ciclo comeza agora, coa lúa nova que abre o camiño. A lúa nova é ausencia, pero tamén condición. É o baleiro necesario: a renuncia da luz para que outra luz, máis rara e máis profunda, poida aparecer. Durante estes días, o ceo mingua e a noite queda sen referencia, como se recollese forzas. Nesa falta, nesa pausa, fórmase a expectativa, cunha emoción serena e fonda.

Quizais por iso o eclipse fascina tanto. Porque nos lembra que ás veces é preciso ocultar para revelar, apagar para ver doutra maneira, deixar que a sombra faga o seu traballo. O acontecemento que se achega será unha lección de humildade, unha celebración colectiva e unha oportunidade para mirar o mundo con outros ollos. Unha festa que nace do baleiro, e que por iso mesmo importa.