Justicia fracasada premia al completo al corrupto Aldama

Los intereses ideológicos y políticos de cada uno tienen que respetar la intimidad de las personas. Está claro que algunos aparatos del Estado están hostigando a Sánchez y su entorno por supuestos hechos . Investigan, y si no hay nada, inventan, interpretan y filtran a los medios creando una cortina de humo para ocultar la Kitchen con más de 12 años en ser juzgados. Los estamentos del Estado de Derecho tienen que ser neutrales, si no la democracia fracasará.

La escaramuza política judicial que se lleva a cabo no respeta los valores cívicos de convivencia y van contra el interés general. Que el Supremo premie al famoso corrupto Aldama, sin haberse arrepentido, y no vuelva a la cárcel quedándose con más de 6 millones de euros por venta de mascarillas y confesar que sobornó a Abalos y Koldo, y el Supremo lo deje libre sin hacer caso a la UCO que dijo “el que paga manda” y Aldama confesó que pagó, y sin embargo le dejan libre para que siga haciendo campaña por los platós de todo España pidiendo ayuda contra Sánchez y que los jueces se lo permitan es sospechoso. Porque los confidentes, como dice la palabra, son confidentes, así como las pesquisas son secreto del sumario. Queda claro que la intifada contra Sánchez no resuelve el problema de la corrupción . Ya no se cumple la Ley de Protección de Datos, la obligación de custodiar datos íntimos y personales. A las empresas que no cumplan la ley de protección de datos les meten un paquete de varios miles de euros.

También debemos criticar la poca eficacia de los órganos de control por no controlar a tiempo los corrupción antes de ser imposible reparar el daño, y que por muchas sentencias de cárcel que haya nunca devuelven lo robado, porque le viene a cuenta pasar unos años de cárcel y con el tercer grado están en la calle dejándole la vida resuelta a varias generaciones de su familia.

Sobornar a los condenados para librarse cantan la Traviata como hizo Aldama sin aportar nada. Que un fiscal y juez puedan sacar de la cárcel del condenado por un tribunal puede ser arbitrario. Aldama defraudó varios cientos de millones de euros de IVA con Hacienda por hidrocarburos, y además de ser el principal corruptor de la trama de Ábalos y Koldo condenados con más años que si mataran a una persona, parece desproporcionado. Aldama se forró vendiendo mascarillas a la trama de la que formaba parte ganando más de 6 millones euros probado en el Supremo le perdona todo . Esto no se sostiene comparando con el concejal del PP Luis Peñas que denunció la Gürtel en su partido siendo amenazado y perseguida su familia y a pesar de su colaboración con la Justicia. Esta lo condenó a cuatro años de cárcel, que luego fue indultado por este gobierno.

La única forma de evitar la corrupción es que los que trabajan haciendo política en las instituciones del Estado sean eficaces y transparentes, y ante cualquier rumor investigar y cachear desde el Rey para abajo antes de que sea tarde como está ocurriendo, en muchos casos intencionadamente.

Nunca se debe premiar a corruptos, sí se debe proteger a gente honesta que ponga en conocimiento malas prácticas de cargos públicos y los dirigentes de las instituciones que tienen la obligación de poner en marcha las investigaciones que correspondan. Siempre se deben investigar la denuncias anónimas para saber lo que hay. Investigar no es acusar. Siempre será más eficaz y económicamente más rentable que la corrupción y la mejor forma de luchar contra la misma, en vez de que los partidos estén perdiendo el tiempo echándose en cara quién es más corrupto.

Y los masivos responsables de las instituciones no pueden ignorar las denuncias, aunque sean anónimas, porque le puedo asegurar que algunas son verdad como yo pude comprobar cuando fui alcalde.