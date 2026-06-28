A zona residencial
Hai un tempo estiven polos Picos de Europa. Paisaxes impresionantes, pobos con encanto, xente marabillosa. Unha experiencia que recomendo a calquera.
Nun deses pobos, Portilla de la Reina, de apenas 55 habitantes, fun darme conta de algo. Tiñan zona residencial. Unhas rúas reservadas para os seus veciños.
E pensei: claro. Porque a necesitan. Porque funciona. Porque é de sentido común.
Vin cos meus propios ollos como residentes e visitantes conviven perfectamente cando hai unha boa ordenación. Sen conflito. Sen problema.
E iso é exactamente o que fixemos na Illa de Arousa.
Catro rúas claramente marcadas e sinalizadas para os nosos veciños. Non pechamos o pobo. Non limitamos o turismo. Non botamos a ninguén. Aínda que ás veces así se queira facer ver por parte de algúns.
A zona residencial é unha ferramenta de convivencia. Non de exclusión. Non de restrición. Para que o visitante desfrute da Illa de Arousa e para que o veciño viva con tranquilidade no seu propio pobo. Todos gañamos.
E cando todos gañamos, é cando un se sente orgulloso do seu pobo.
A Illa de Arousa é un pobo acolledor, aberto, que recibe a todo o mundo cos brazos abertos e co corazón por diante.
Temos a sorte de vivir rodeados de mar, de praias, da mellor xente do mundo. E temos a responsabilidade de coidalo.
Quererlle ao pobo significa coidalo. E eu quérolle moitísimo. Que gran sorte temos de vivir aquí.