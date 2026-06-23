Son reales las dos velocidades de la justicia

A la pareja de Ayuso le piden tres años por varios delitos siendo denunciado por Hacienda por fraude fiscal y facturas falsas. Luego aparece filtrado un correo que molestó al defraudador novio de Ayuso y denunció al Fiscal General, y el Supremo ya lo condenó sin pruebas y afirmando que si no fue él fue alguien de su entorno. Lo que a partir de ahora somos responsables de nuestro entorno. Pero el caso del novio de Ayuso no avanza a pesar de años.

El juez Peinado tramita la denuncia ultra con recortes de prensa y se empleó a fondo para empapelar la mujer del presidente y buscó y rebuscó una y otra vez y no encontró nada. Y este juez fue el primero en ir a la Moncloa a tomar declaraciones al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia exigiendo un púlpito para estar más alto que nadie. El caso de Begoña está visto para juicio y le quiere quitar el pasaporte y le pide 24 años de cárcel, mientras al novio de Ayuso menos de cuatro. Los casos Koldo, Abalos, Cerdan en la cárcel. El caso Zapatero va a toda prisa registrando hasta la intimidad. El caso Leide Díaz y la sede del PSOE registrada a toda prisa. Mientras el novio de Ayuso el exministro Montoro no le registraron los despachos por algo más grave y están parados en los juzgados desde 8 años. Y así podíamos seguir hasta el infinito. Está muy claro que la Justicia tiene dos velocidades y hay demasiados jueces que usan su cargo para favorecer a los partidos de derechas, porque en la cúpula judicial también tiene mayoría que es el gobierno de los jueces.

Antes de la Constitución de1978 la policía hacía atestados, pero ahora la UCO y la UEDF hacen juicios de valor que solo corresponde al juez, pero tal como está la cosa da lugar a hacer política, no justicia. Los partidos mezclan la policía y la Justicia para ocultar sus corruptelas. Aunque teóricamente hay separación de poderes, los partidos no se libran de esa tentación, pero son las derechas las que se creen ser los dueños absolutos de España por herencia. Los tertulianos de la derecha lo tienen todo más claro que el juez contra Zapatero. Dan los indicios de terceros que citan en sus wasap por pruebas que Zapatero estaba en la trama. Hay gente que presume de tener amistad con famosos para darse importancia. Lo mismo pasa con las libretas de la fontanera Leide Díaz los nombres de los contactos de personas del PP se los callan, solo citan los nombres del PSOE y los del PP los atacan cual tábanos contra Sánchez y Zapatero.

Dicen que la fontanera Leide Díaz la puso Ferraz para desactivar casos contra miembros del partido, pero de poco le valió porque no le valió de nada porque la Justicia sigue registrando a cargos del PSOE mientras los casos graves del PP, parados. La Kitchen van 12 años de retraso y sin sentencia que montó el gobierno del PP poniendo a policías vigilando a policías para robarle la famosa librería que le preocupara a Cospedal como se escucha en los audios de Villarejo. El gobierno del PP se libró de la libretita mientras las de la fontanera del PSOE no consiguió nada porque la Justicia va acelerada.

Parece mentira que a este revuelo se unen algunos jarrones chinos socialistas para debilitar a Sánchez. Oír las críticas del exministro Molina nombrado por Zapatero demuestra lo fácil que es colarse en los partidos sin ideología. ¿Cuántos excomunistas se pasaron al PP, y cuantos franquistas se pasaron al PSOE?. Es gente con ideología que le gusta el poder por el poder.

Toda ideología que no defienda el interés general, es interés particular y así no acabaremos con la corrupción. No se entiende cómo se puede estar contra un gobierno que demostró capacidad frente a las cuatro catástrofes en contraste con los gobiernos del PP, no supieron evitar que murieran 230 personas en la Dana, o Ayuso que decretó no dar asistencia médica dejando que murieran 7.292 mayores en las residencias.