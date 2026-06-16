Lawfare al FGE, Begoña Gómez y David Sánchez

Que la justicia no es igual para todos lo sabemos. Que la derecha es más beneficiada también lo sabemos porque adelantan la condena antes que los tribunales. Tengo sentencias en mi poder en las que los errores administrativos se corrigen por vía administrativa y no por lo penal como le aplicaron al fiscal general, a la mujer de Sánchez y a su hermano. Los tres casos son pura persecución política.

Los partidos en la oposición tienen el deber de fiscalizar y denunciar las ilegalidades del Gobierno y hacer propuestas para resolver los problemas pero los diputados/as convierten las cámaras en un ring de boxeo y mal educados porque se puede criticar sin insultar convirtiendo la política y la justicia en un pim pam pum.

Dos querellas que yo presenté, por vulnerar varias leyes, contra la ordenación del territorio, Ley de Costas del Estado de 1988, Ley Marítimo Terrestre, Ley de Protección Paisaje, y ley contra el Plan de Ordenación Urbana del Concello, fueron archivadas porque según los jueces debían de haber ido por la vía administrativa y no penal. La otra querella fue porque el alcalde pagó más de seis millones de euros sin partida presupuestaria con informe en contra de Intervención y adjudicar obras sin procedimientos legales de contratación. El juez me dio la razón en parte, pero sentenció que no era delito penal porque en la mayoría de los ayuntamientos hacían lo mismo, para que no se diga que los jueces no son independientes. Así la corrupción suma y sigue.

Hay jueces que pasan de la ley, lo que nos lleva a pensar que lo más justo sería dilucidar el conflicto tirando una moneda al aire apostando por cara o cruz.

Algunos dicen que la justicia tiene dos velocidades, pero yo creo que tiene más velocidades que una caja de cambios de un camión. ¿Por qué los tres casos famosos, FGE, mujer y hermano de Sánchez fueron por la vía penal, en vez de vía administrativa? ¿Por qué la UCO y UDEF filtran los informes a medios de comunicación si la Ley penaliza al funcionario?

La mujer del presidente antes de serlo, ya era profesional y el que le adjudicó trabajo es el responsabilidad del funcionario, no del adjudicatario.

A David Sánchez le adjudicaron la plaza en concurso de libre designación y en 9 años nadie denunció hasta que Sánchez saliera presidente y no tiene ninguna responsabilidad en el nombramiento a su hermano. Más grave sería lo que hizo el presidente de Andalucía Juanma Moreno, nombrando a su hermana María José Moreno Bonilla directora del Centro Superior de Danza, por concurso de libre designación y fue denunciada en su día por otro opositor y fue archivada y nadie se rasgó las vestiduras.

No es justo ni democrático que los adversarios hagan política contra las familias de cargos públicos. Lo mismo pasó con el fiscal general que fue un linchamiento sin pruebas, a pesar que la UCO entró a saco requisando todo el material de su despacho, arramblando con todo lo que no venía al caso como si fuera un narcotraficante. Se nota que el juez le tenía ganas.

Aun así no encontraron pruebas contra el FGE. Pero no registran los despachos de Montoro exministro de Aznar por casos probados hace ocho años ni corrieron tanto contra el defraudador novio de Ayuso. La tardanza más del año esperando que el juez ordene a la UCO informar de las andadas de la pareja de Ayuso. Hay lawfare y que no se enfaden los jueces.

Sepan que afortunadamente sabemos leer las sentencias. No es como en la Edad Media que el 80% de la gente era analfabeta y tenía que tragar. Ahora no porque hay libertad y derechos. No sé para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial, (gobierno de los jueces), que deja que algunos jueces hagan de la capa un sayo que nosotros pagamos y los sufrimos.

No solo hay políticos corruptos como podemos comprobar en el juicio de la Kitchen donde hay más de doce funcionarios implicados tal como declaró Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional. Si los jueces se manifiestan contra las leyes antes de ser aprobadas por el legislador, más razón tenemos los que les pagamos.