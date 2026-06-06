La Brilat, 60 años de servicio a España y al mundo

El valor de la disponibilidad y el servicio se mide hoy, de forma inequívoca, en la capacidad de adaptación a las circunstancias geopolíticas más complejas de un orden internacional en plena mutación. En el tablero mundial contemporáneo, la seguridad colectiva ya no se defiende en las fronteras propias, sino en la solidez de las alianzas compartidas y en la alta disponibilidad de unidades preparadas para lo imprevisto. Es ahí, en la primera línea del flanco oriental de Europa, donde la Brigada Galicia VII asume en la actualidad una trascendencia histórica fundamental, liderando el Grupo de Combate Multinacional de la OTAN en Eslovaquia. Esta responsabilidad de vanguardia sitúa a la unidad en el epicentro de la disuasión occidental, consolidando su prestigio internacional a través de una entrega que, en última instancia, dignifica la condición humana y protege los valores esenciales de la sociedad democrática.

La asunción de este protagonismo en el escenario global actual no es un fruto del azar, sino el resultado de un largo proceso evolutivo que comenzó en enero de mil novecientos sesenta y seis, cuando la unidad nació bajo la denominación de Brigada de Infantería Aerotransportable. Con el paso de los decenios, su estructura organizativa experimentó profundas transformaciones normativas y operativas que modificaron sus competencias tácticas, transitando desde aquella especialización en el despliegue aéreo veloz hacia un modelo de brigada polivalente y, posteriormente, adaptándose como una sólida brigada media con componentes mecanizados y protegidos. Aquel espíritu fundacional, simbolizado por la mirada atenta y el vuelo firme del azor heráldico, se ha mantenido inalterable ante las mudanzas del tiempo, rigiéndose por principios imperecederos como la sabiduría, la fidelidad, la lealtad y un profundo sentido del compañerismo, virtudes indispensables para ofrecerse siempre con el interés puesto en lo esencial, en aquello que nos hace más fuertes como seres humanos y más útiles a la colectividad.

Para sostener este nivel de excelencia y proyección exterior, la brigada articula un despliegue geográfico estratégico que vertebra su presencia en tres comunidades autónomas diferenciadas. Su cuartel general y el núcleo principal de sus fuerzas operativas se asientan en tierras gallegas, concretamente en la Base General Morillo situada en la localidad pontevedresa de Figueirido, un enclave neurálgico que genera un impacto socioeconómico de indudable relevancia en su entorno más cercano y asegura miles de empleos directos e indirectos. Allí se ubican unidades fundamentales como el Regimiento de Infantería Isabel la Católica número veintinueve o el Batallón de Zapadores. Por su parte, el Principado de Asturias acoge en el Acuartelamiento Cabo Noval, en el municipio de Siero, al histórico Regimiento de Infantería Príncipe número tres, mientras que en la provincia de Valladolid, en el Acuartelamiento El Empecinado de Santovenia de Pisuerga, se localiza el Grupo de Caballería Santiago, perteneciente al Regimiento Farnesio número doce. Esta dispersión geográfica, lejos de fragmentar su operatividad, consolida una identidad altamente cohesionada, moderna y en permanente estado de alerta.

La actual misión en las fronteras del este europeo representa la madurez de una proyección internacional cuya andadura en el exterior se inició a mediados de los años noventa del siglo pasado. A lo largo de tres décadas, sus militares han participado en numerosos escenarios de gestión de crisis y mantenimiento de la paz bajo el amparo de mandatos internacionales, desplegando contingentes en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Irak, Afganistán, Pakistán, el Líbano y Malí. En todos estos confines, a menudo hostiles y alejados, la premisa fundamental compartida por sus mandos ha sido que las guerras se previenen de manera efectiva asegurando la paz, la concordia y el bienestar común desde la raíz. Con una palabra amable, el tono justo y un carácter templado para manejar cada situación de crisis, la brigada ha sabido guiar a tropas que se han enfrentado con determinación y éxito a las amenazas más complejas de nuestra era.

Bajo el lema institucional “Del pasado, honor; del presente, orgullo”, la trayectoria de esta unidad militar se erige en un modelo referencial de formación, esfuerzo y compromiso ético. El valor de la disponibilidad y el servicio se mide, precisamente hoy más que nunca, en la capacidad de adaptación a las circunstancias geopolíticas más complejas de nuestro tiempo, un principio de flexibilidad y firmeza que el azor renueva en cada nuevo despliegue estratégico. Al final, en el equilibrio perfecto entre la custodia de sus ricas tradiciones operativas y la exigente modernidad de sus misiones actuales en el flanco este de la Alianza, se consolida un legado impecable. Es un espacio donde el sacrificio diario y la vocación de servicio permanente se entrelazan de forma simétrica para neutralizar la incertidumbre global, asegurando la estabilidad y protegiendo con orgullo el porvenir de la sociedad a la que se debe.