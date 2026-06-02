La indecencia del mito

En lo que respecta a Zapatero, ese podría ser el título, pero también el «mito como indecencia» y seguir así sin llegar a desvelar la dignidad del personaje.

La construcción de esta leyenda nace en el seno de una sociedad golpeada por los atentados del 11M. Ese brutal estremecimiento fue aprovechado para declarar la falsedad de un estado flower power que cautivó a una sociedad egoísta y rehén de sus miedos, que apostó por desentenderse de sus responsabilidades ciudadanas para atarse al canto de un líder que venía a arrastrar a la socialdemocracia hacia un populismo lírico folclórico; desligándose más que de la realidad, de la razón para abrazar al mito. Poco importó entonces la indignidad que ello supuso, porque en esa tarea, la firmeza contra el terror se diluyó de inmediato. Nada se le reprochó al terrorismo islámico y se concluyó que, como ETA no había sido, merecía el perdón de sus crímenes y la rehabilitación democrática.

El gobierno de Aznar nos había llevado a una guerra ilegal y había mentido respecto a la autoría del crimen; luego él era el responsable del crimen.

En esa infame equiparación, la imperfección del mito quedó esculpida a sangre y fuego. Luego llegó la bancarrota y el mito del mito inacabado.

Con la llegada de Sánchez, se continuó el modelaje. Su fingida condición de pacificador le valió el título de adalid de la democracia en las transidas dictaduras americanas con el resultado que vamos conociendo.