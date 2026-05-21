Museos na diversidade cultural
Vén de celebrarse, un ano máis, o Día dos Museos —ocasión para laiarse dos lugares onde non hai— e agora entramos na conmemoración internacional da Diversidade Cultural a prol do Diálogo e o Desenvolvemento. Ocasión, ámbalas dúas, para petar na responsabilidade institucional e social sobre situacións que hoxe afectan ao mundo en mudanzas fondas de orientación perversa e futuro incerto; especialmente para espazos culturais e de identidade lingüística propia como é Galiza.
Os museos naceron como lugares de memoria, espazos onde unha comunidade recoñece o que foi, interpreta o que é e proxecta o que pode chegar a ser. A súa función non se limita á conservación de bens materiais, senón que abrangue tamén a protección de saberes, prácticas, relatos e sensibilidades que non sempre deixan pegada física. A memoria social precisa destes lugares de referencia para garantir que o coñecemento non se perda, que as xeracións novas dispoñan dun relato sólido e que a sociedade poida dialogar consigo mesma a través dos seus vestixios, símbolos e creacións. A dimensión didáctica converte os museos en plataformas de aprendizaxe activa, onde a experiencia suma a reflexión e onde a cidadanía pode atopar claves para comprender o presente.
Mais esta misión enfróntase hoxe a un contexto tecnolóxico que transforma radicalmente a relación co patrimonio. As redes de comunicación, a circulación masiva de imaxes e a expansión da Internet abren posibilidades inmensas para difundir contidos, democratizar o acceso e conectar públicos afastados. Porén, estas mesmas ferramentas poden inducir a unha falsa sensación de suficiencia: como se todo estivese xa dispoñible en liña e o museo físico fose prescindible. Nada máis lonxe da realidade. O museo tradicional continúa a ser un espazo insubstituíble de encontro, de experiencia corporal, de percepción directa dos obxectos e dos seus contextos. A virtualidade complementa, mais non substitúe. A cultura precisa lugares habitados, non só pantallas.
Daquela, a diversidade cultural convértese nun valor decisivo. A presión homoxeneizadora da industria global impulsa modelos que, baixo unha aparente apertura, acaban por uniformar sensibilidades, linguaxes e imaxinarios. Fronte a iso, a cultura propia —sobre todo en territorios con identidade lingüística singular— actúa como un contrapeso necesario. Defender a cultura galega, no seu patrimonio material e inmaterial, é esencial para evitar un mundo cada vez máis monocromo.
Nesa tarefa, os museos galegos compren unha función fundamental, e o Museo do Pobo Galego é un exemplo claro. Un audiovisual en redes ofrece unha ollada á traxectoria desta institución esencial, desde o impulso fundacional e o crecemento das coleccións ata a consolidación dun referente da antropoloxía e da etnografía galegas. Saliéntase tamén a profesionalización, o labor educativo, a suma de novas voces e a necesidade de garantir o relevo para manter vivo o proxecto.
Os museos, en definitiva, son ferramentas de futuro. Na diversidade cultural atopan a súa razón de ser e, ao mesmo tempo, a súa responsabilidade máis fonda. Galiza, as súas cidades e vilas, precisa deles para seguir recoñecéndose e para dialogar co mundo sen perder a súa voz propia.