Los ultras incitan los bajos instintos

La mayor parte de la ciudadanía está enganchada a mensajes negativos, crispación, bulos y calumnias que están lanzando partidos políticos ultras con mensajes apocalípticos difundiendo odio. Es más fácil crispar que gobernar. Cuando las personas no reflexionan y se dejan llevar por estos mensajes de odio político, la sociedad pierde el norte y los mismos que acusan al gobierno de caos, sin especificar por qué, es ahí donde empieza el caos en la mente de las personas por inducción de intereses espurios de partidos. En democracia para algunos le vale todo. En democracia todos podemos opinar y criticar al gobierno, en dictadura no. Aunque las opiniones no todas pueden ser aceptadas cuando son destructivas, o carecen de base que lo sustenta, por ejemplo decir que la tierra es plana cuando está probado que no, o que no hay que pagar impuestos, pero a la vez pedimos mejores servicios públicos, sanidad, educación, etc.

En las luchas políticas la verdad es la primera víctima. Escandaliza más la mentira sobre un buen político con virtudes cívicas y honestidad. La mentira se elabora al gusto del consumidor.

Hay mucha gente marginada con problemas para llegar a fin de mes, pero menos que en otras épocas. Pero estamos en una etapa que con tantos medios de comunicación en manos del poder económico que les interesa cabrear a la sociedad para aprovecharse y aumentar sus beneficios a costa de los demás, recurriendo a la triquiñuela para engatusar al desinformado y manipular la gente contra los gobiernos progresistas que están intentando revertir parte de la riqueza que ayudaron a crear y repartir parte de los grandes beneficios para resarcir de la pobreza a esas capas sociales que lo están pasando mal. Los gobiernos progresistas son atacados y los poderosos financian partidos ultras para manipular a los ciudadanos para que les voten sacando del poder a esos partidos progresistas, y luego ellos aumentar sus beneficios como no pagar impuestos y hacerse con lo público en beneficio propio y luego lo van a pagar los que les votaron al mermarle los servicios públicos derivando los fondos públicos hacia sus cuentas privadas.

Muchas crisis económicas son provocadas por los especuladores y luego recortan los servicios sociales, privatizan lo público y gobiernan los especuladores en vez gobernar los que elegimos. Recordemos como un jefe de la oposición prometió bajar los impuestos si llegaba al gobierno y luego recortó y nos dijeron que teníamos que apretarnos el cinturón. Y ese gobierno congeló los salarios, pensiones, copago de medicamentos, subió el IVA del 16 al 21 por ciento, recorto servicios y no ayudó a los desahuciados al no poder pagar las hipotecas por la crisis inmobiliaria. Prestó 60.000 millones al rescate de las cajas diciendo que los devolverían y estamos esperando.

Mientras, con este gobierno se crearon tres millones de puestos de trabajo, afrontó las tres crisis del covid, volcán de Palma y guerra de Ucrania y ahora con la crisis de Oriente Medio está haciendo lo mismo. Y según todos los expertos la economía de España va bien y las relaciones internacionales también, pero la crispación de los partidos va en contra del bien común.