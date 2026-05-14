Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Suma que resta

A filosofía grega clásica tiña unha intuición poderosa: daquilo que non existe non se pode retirar nada. A subtracción só é posíbel cando hai materia previa, cando o mundo ofrece algo que poida ser diminuído. Por iso os gregos non concibían os números negativos: restar máis do que se posúe era unha contradición lóxica, un imposible metafísico. A realidade non admite débedas ontolóxicas.

No extremo oposto, a metafísica oriental asumía a lóxica dos opostos: vermello e azul, positivo e negativo, presenza e ausencia. Se dous conxuntos se neutralizan, o que queda é o signo do que tiña máis forza. O negativo non é imposibilidade, senón un resto, unha marca, unha consecuencia. Esta visión permite comprender mellor o que ocorre hoxe en Europa: cando un sistema político retira máis do que ten, o que aparece non é un número negativo, senón unha ferida social.

A Unión Europea entrou nunha fase que poderiamos chamar austeridade armada. Tras unha década de recortes brutais en servizos públicos, pensións e dereitos sociais, a prioridade estratéxica desprazouse cara ao rearmamento. A lóxica é clara: incrementar o gasto militar, cumprir o mandato norteamericano e orientar a compra de material cara á industria estadounidense. A permisividade fiscal, presentada como excepción temporal, non se aplica ao benestar, senón á Defensa. O que antes era imposible, relaxar as regras fiscais, convértese agora en norma cando se trata de armas.

O resultado é unha ecuación tan sinxela como devastadora: o que se suma en Defensa resta en benestar. Francia aumenta miles de millóns en gasto militar mentres conxela pensións e salarios públicos. Alemaña eleva o seu orzamento de Defensa a cifras históricas ao tempo que recorta en sanidade. A narrativa que xustifica esta dinámica é coñecida: ameazas difusas, perigos inminentes, discursos de medo que preparan o terreo para decisións estratéxicas xa tomadas.

Non existe unha ameaza real ao nivel de gasto que se impulsa. O que existe é unha construción política do perigo, unha atmosfera de tensión que facilita a aceptación social do rearmamento. A industria militar estadounidense é a principal beneficiaria desta deriva. A cidadanía europea, pola contra, paga a factura en forma de recortes, desigualdade e deterioración dos servizos públicos.

A austeridade armada non é inevitable nin natural. É unha decisión política que transforma a Europa nun espazo máis armado e menos igualitario. A única defensa real fronte a esta deriva é a conciencia cidadá: elixir gobernos que protexan o benestar, preservar a paz como valor central, impedir que o medo substitúa a razón. O futuro europeo depende da capacidade colectiva para recoñecer que, cando se resta do que non sobra, o resultado non é seguridade, senón perda.

Nun país como Galiza, onde a cultura do común e da solidariedade segue viva, esta suma que resta revela a súa verdadeira natureza: un proxecto que empobrece o presente e condiciona o futuro. A cidadanía galega ten memoria suficiente para recoñecer que o benestar non se defende con armas, senón con gobernos que poñan a vida no centro e coiden cada territorio con responsabilidade.