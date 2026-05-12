El fiscal y el PP premian a Aldama, jefe de la trama

El fiscal Luzón, jefe de anticorrupción, ahora quiere acabar con la corrupción pero extraña porque sancionará a su subordinada la fiscal García Cerda por investigar a Cristóbal Montoro.

Quien paga manda, según informa la UCO sobre Aldama que fue el que pagó la trama Koldo-Ábalos y el comisionista Aldama ganó cerca de cinco millones euros de la venta de mascarillas al Ministerio que presidía Ábalos. En el Supremo era para juzgar la compra de mascarillas, pero se está juzgando la vida privada disoluta de Abalos según declaró el ahora rival Aldama para no volver a la cárcel de donde lo quitó el fiscal Luzón para que cantara . No es la mejor manera de luchar contra la corrupción de todos los partidos. Si se quiere castigar la corrupción, la justicia tiene que proteger al denunciante y fiscales y jueces actuar como ciegos sin distinción de color de los partidos y no dejarse sobornar por los gobiernos de turno como supuestamente ocurrió con algunos casos conocidos. Está demostrado que las grandes corrupciones fueron descubiertas por gente que estaba dentro de la trama como pasó con el caso Filesa, del PSOE, que denunció un contable interno. Ocurrió lo mismo con Gurtel, del PP, que lo denunció Luis Peñas, concejal popular. Pero aún así, le condenaron a cerca de cinco años de cárcel y este gobierno lo indultó. Hay que proteger al que denuncia la corrupción como dice la ley de la UE. Pero las corrupciones se reducirían si los funcionarios que tienen las competencias de inspeccionar las administraciones del cumplimiento de normas habría menos corrupción. Hay muchos organismos que no sirven para nada, pero necesitan de vez en cuando hacer una escaramuza y propaganda para demostrar que hacen algo. No se entiende por qué los funcionarios son inamovibles del cargo y no necesitan hacer propaganda como políticos porque acceder al cargo por oposición y no por las urnas.

Para luchar contra la corrupción no se necesita hacer espectáculos públicos, por que al final se quedan en nada como el Caso Orquesta y el Pokémon entre otros. En el Supremo se juzgaba a Ábalos por la compra de mascarillas, pero el tribunal dejó expandir a Aldama como si se estuviera juzgando la disoluta vida privada, mientras a los demás testigos le acotaron las intervenciones.

Seguro que hubo muchos aprovechados de todos los colores políticos en la compra de mascarillas. Pero en el covid era urgente atajar y hacían falta mascarillas y había que buscarlas como locos, pero se dio el caso de que algún avión cambió de ruta dejando colgado al anterior comprador, por otro que le pagó más. Dada la gravedad, el gobierno autorizó comprar sin seguir los trámites legales habituales. Esta clase de oportunismos se dan cuando hay río revuelto como en una guerra donde algunos se forran, mientras la mayoría paga las consecuencias. Así pasó cuando el hermano de Ayuso hizo negocio con la compra de mascarillas, tal como denunció Casado, presidente del PP, y el alcalde de Madrid Almeida que le pasó lo mismo con la compra mascarillas . Lo que demuestra que esto se convierte en lucha política en los juzgados con distintas varas de medir.

El fiscal lo quitó de la cárcel a Aldama para que declarara contra Koldo y Abalos, mientras él es culpable de andar corrompiendo cargos públicos por todas las administraciones para hacer fraudulentos negocios como lo de los hidrocarburos y posiblemente otras cosas peores. Ahora el fiscal y el PP quieren que no vuelva a la cárcel por aportar declaraciones contra Sánchez durante un tiempo sin una sola prueba contra a quien denuncia, después de andar dos años cacareando y haciendo turismo. El informe de la UCO dijo que Aldama pagó, y él que el paga manda. Así que él numero uno es Aldama por organizar la trama.