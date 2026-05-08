Maio en lingua propia
A primavera instala no calendario unha luz que renace, unha pulsación que devolve ás cousas a súa cor verdadeira. No territorio da cultura galega, esa luz proxéctase cada maio sobre a literatura, como se a palabra escrita fose tamén un xermolo que precisa volver abrirse cada ano. O 17 de maio converteuse nese espazo simbólico no que a lingua florece colectivamente, un tempo de celebración que lembra que a creación literaria é unha forma de vida e unha maneira singular de ser país.
A decisión da Academia Galega, RAG, de instituír esta xornada, inaugurada en 1963 coa homenaxe a Rosalía de Castro, foi un acerto histórico. Desde entón, a sucesión de figuras recoñecidas compón un mapa inesgotábel da nosa tradición literaria, tan amplo que cada ano deixa fóra propostas valiosas. Esa abundancia expresa a vitalidade dun sistema cultural que non deixou de medrar, mesmo nos momentos máis adversos. As Letras Galegas funcionan así como un ritual civil que reforza a continuidade da lingua e a súa capacidade para nomear o mundo desde Galiza.
Este ano, a celebración detense na figura de Begoña Caamaño, unha autora que soubo unir literatura e xornalismo como ferramentas de coñecemento, reflexión e acción. A súa obra, marcada polo rigor e pola procura da verdade, reivindica o galego como lingua plena tamén no espazo da prensa, un ámbito onde tantas veces se tenta reducir o idioma a unha presenza ornamental. Caamaño representa unha voz feminina singular, consciente da responsabilidade ética da palabra e da necesidade de construír discursos que iluminen, cuestionen e transformen. A súa traxectoria dialoga coa profesión xornalística actual, lembrando que o oficio non pode renunciar á crítica nin á calidade, e que a lingua propia é tamén unha ferramenta de liberdade. O seu recoñecemento chega como oportunidade para reivindicar un xornalismo que non se conforme coa superficie.
Neste ano en que se celebra a esta autora, o calendario cultural incorpora tamén a lembranza de Otero Pedrayo, no 50 aniversario do seu pasamento. A súa presenza, discreta pero firme, lembra a dimensión histórica da nosa literatura e a continuidade dun legado que segue a dialogar co presente.
Mais maio non é só celebración. É tamén unha chamada á responsabilidade colectiva. A plataforma Queremos Galego convoca a sociedade o 17 de maio en Compostela nunha grande mobilización en defensa da lingua, nun momento no que os indicadores de uso seguen a descender e no que a transmisión interxeracional se debilita. A saúde do galego enfróntase a un tempo difícil que require políticas públicas de fondo, compromisos e unha cidadanía consciente da súa responsabilidade.
A primavera é unha metáfora poderosa, mais non abonda con evocala. Para garantir ese futuro que desexa “mil primaveras máis para a lingua galega”, cómpre mudar actitudes, reforzar políticas públicas, recursos institucionais suficientes e asumir que a defensa do idioma non é un xesto simbólico, senón unha tarefa diaria que compromete a todos. A lingua precisa acción, vontade e coidado para que a súa luz non se apague, senón que siga abrindo camiños no tempo que vén.