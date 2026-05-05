Trump acaba con la democracia del mundo

Trump está acabando con la democracia en el resto del mundo financiando guerras y partidos ultras en occidente. No hace lo mismo en la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, a los que quiere imitar ideológicamente.

Queda demostrado que un candidato en democracia con mucho dinero para hacer propaganda y sin ética, aunque sea maleducado, soberbio y dictador, puede llegar ser presidente de un país como EEUU. Es tan facha que insulta a los jueces que él nombró en la Corte Suprema, pero su bárbara política les obligó a sentenciar en contra de los aranceles.

Trump sigue acusando a sus rivales políticos de la oposición después de haber condenado el atentado contra él, y no tardó 24 horas en volver a arremeter contra ellos. Rompió con el derecho internacional y se cree con el derecho a secuestrar a jefes de Estado, como Maduro y matar a otro jefe del Estado de Irán, Ali Jamenei, y amenazar con seguir matando.

La muerte no se debe desear a nadie, pero Trump está invadiendo y matando a cientos de miles de personas inocentes con sus guerras dentro y fuera de sus país. Por ese camino el que siembra odio recoge tempestades. No se debiera olvidar que otros presidentes de su país fueron asesinados por menos, o nada. Trump sigue comprando rifas y le puede tocar la lotería.

Un buen gobernante y demócrata sabe que no hay enemigo pequeño, como pudimos comprobar con el terrorismo islamista que unos pocos sujetos suicidas utilizaron aviones de EEUU para derribar las torres gemelas costando la vida de más de 3.000 personas. Lo mismo ocurrió que cuatro gatos islamistas pusieron bombas en mochilas en los trenes en Madrid, Londres y en Francia. Aunque EEUU fue donde se creó la primera democracia moderna con elecciones para defender el capitalismo salvaje sin contrapartidas sociales. Una cosa es que jurídicamente ser un país democrático con elecciones cada cuatro años y, sin embargo, en la práctica no serlo porque la separación de poderes es difusa frente a los poderosos.

Pero EEUU tiene muchas carencias, tanto internas, como externas. Internas porque carece de protección social, sin sanidad pública, educación y seguridad ciudadana, a pesar de tener una policía agresiva y la pena de muerte. Por eso la gente va armada hasta los dientes, por miedo. Externamente desestabilizan y arman guerras en otros estados sin ser llamados. Van vendiendo ser los más defensores de la democracia, pero no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que van a defender sus intereses, pero a la vez, venden mejor calidad de vida basado únicamente en dinero como argumenta Trump invadiendo otros estados para hacer el relato para disimular que van a por sus intereses. Por ello pactaron con dictadores de primer orden a pesar de la represión de la ciudadanía en las calles, lo mismo que está haciendo Trump con su Gestapo ICE. Así les están saliendo cada poco francotiradores matando a gente inocente cada poco en su país. Las nuevas tecnologías facilitan la labor de terrorista con pocos individuos .

Hacen guerras vendiendo la paz y se erigieron como los gendarmes del mundo saliendo mal parados en países donde intervinieron como ahora en Irán, antes en Vietnan, Afganistán, Irak, suma y sigue. Trump se metió en Irán creando el avispero cuál toro en chatarrería sin consultar con sus aliados y al fracasar le pidió ayuda, pero la negaron por no ser su guerra, Trump se enfurruñó como un niño rabioso.

El presidente Trump con la guerra, él y su familia en un año aumentaron su fortuna en unos 4.000 millones de euros. Su hijo y yerno participan en decisiones políticas como si fueran políticos elegidos en urnas aprovechando la ocasión para hacer negocios. Trump es peor que Putin, que invadió Ucrania, y Trump prometió anexionar Canadá, Panamá, Venezuela con la excusa del narcotráfico, hundió barcos sin procedimiento legal y dando apoyo al carnicero Netanyahu invadiendo Palestina, Gaza, Líbano y ambos, Irán. El trampas prometió invadir Groenlandia, Colombia, Cuba entre otros. Trump se está portando como un pirómano y luego presume de pacificador.