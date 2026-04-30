Raíces que murmuran
A celebración dos Maios constitúe unha das expresións máis significativas do patrimonio cultural galego, un encontro coa memoria colectiva que brota da terra tanto no plano material como no simbólico. As súas figuras conforman corpos efémeros que condensan séculos de relación entre comunidade e territorio. Nomear raíces é recoñecer que esta tradición nace dun substrato profundo, anterior á modernidade, transmitido como un saber silencioso mais persistente. A súa arquitectura natural, caduca e cíclica, lembra que a cultura popular sempre atopa un modo teimoso de rexurdir.
Mais estas raíces non permanecen mudas. Murmuran. E ese xeito de falar adopta forma de copla: versos que combinan humor, retranca e unha notable capacidade para sinalar o que non funciona. A través delas, a comunidade reclama atención, formula demandas, lembra compromisos incumpridos e interpela ás autoridades. A crítica non se expresa mediante o berro, senón mediante unha voz colectiva que insinúa e comenta sen perder o sorriso. A copla deixa así de ser un simple adorno folclórico para converterse nun mecanismo de participación cívica, unha ferramenta de control social que o pobo emprega desde antigo para facer visible o que adoita permanecer oculto.
A natureza funciona tamén como linguaxe simbólica. Cada maio é un organismo vivo que dialoga coa xente, expresando o renacer da primavera e a continuidade dunha tradición que se nega a ser ancorada nun museo. O calendario da celebración, con datas fixas pero distintas segundo o territorio, litoral ou interior da xeografía galega, revela a súa adaptación histórica aos ritmos ecolóxicos e sociais de cada zona. Esta diversidade non fragmenta a identidade da celebración: amplíaa e confirma a súa capacidade para manter un sentido común a través de variantes locais.
Existe, ademais, unha dimensión subterránea que percorre toda a celebración. O que murmura adoita ser o que non se ve: as raíces agochadas, as tensións sociais que as coplas sacan á luz, a memoria crítica que permanece latente ata que a comunidade decide convocalas no espazo público. A celebración dos Maios funciona así como unha válvula simbólica onde territorio, estación e vida social se entrelazan nun rito que é ao tempo afirmación colectiva, espazo de crítica tolerada e laboratorio de creación poética popular profundamente enraizado na experiencia compartida.
Nos últimos anos, a participación escolar converteuse nun dos motores máis sólidos desta continuidade. Para o alumnado, construír un maio non é só unha actividade manual de carácter artística: é unha experiencia pedagóxica completa que permite recoñecer plantas, comprender o ciclo natural, achegarse á historia cultural e transmitir ás familias un vínculo renovado coa tradición. A escola actúa como ponte entre persoas de distintas xeracións, garantindo que as raíces sigan vivas e que o seu murmurio de palabras críticas e reivindicativas continúe resoando nas prazas.
As raíces que murmuran revelan unha continuidade íntima entre a memoria herdada e a creación presente, sostendo unha identidade compartida en transformación constante. Son elas as que nos lembran que o pasado non é un territorio inmóbil, senón unha corrente que segue fluíndo baixo os pés. Porque mentres a raíz permaneza viva, seguirá murmurando, alimentando a palabra que cuestiona e a beleza que celebra. E nese murmurio recoñecémonos como comunidade que se pensa, que se nomea e que se renova, ano tras ano, coma un brote que insiste en volver á luz.