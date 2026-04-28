Jóvenes líderes caídos

En España se queman líderes a la velocidad del sonido con pocos años de edad, lo que demuestra el desgaste y pérdida de tiempo con trifulcas estériles que no benefician al bien común cambiando cada poco. Todos estos que fueron apartados de su cargo siendo jóvenes como Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy y las derechas lo están intentando con Sánchez desde el minuto uno. Otros líderes jóvenes de partidos nuevos también han caído, Albert Rivera de Ciudadanos; Pablo Iglesias, de Podemos; Casado, del PP, e Iñigo Errejón y va camino de lo mismo Yolanda Díaz. Aquí no se tiene en cuenta la famosa frase que dice que la experiencia es grado, también debiera servir la política para hacer bien un trabajo. Se están despreciando unos valores para la defensa de interés general. Pero muchas veces ocurre que los partidos no nos presentan a los mejores de la sociedad con experiencia de gente preparada para el cargo público, más bien eligen amigos y compañeros de pupitre por lealtad más que por su preparación.

No tenemos presidentes de la tercera edad como ocurre en otros países como en EEUU con Biden y Trump, o Putin en Rusia o Xi Jinping en China, a pesar de ser grandes potencias. Para hacer política y buena gestión al no ser un trabajo de esfuerzo físico, sino intelectual como los escritores , filósofos, poetas, papas y empresarios que dirigen sus empresas en tercera la edad. Por lo tanto no sé por qué no ocurre lo mismo en política. Es una pena desaprovechar la experiencia y vocación, porque ambas cosas son imprescindibles para la defensa del interés general. En España es imposible que un ciudadano de la tercera edad llegue a ser presidente porque sus contrincantes no harían más que descalificarles por el solo hecho de tener años y lo peor es que los votantes lo creen

Estos expresidentes al dejar el cargo tan jóvenes se resisten a ser jarrones chinos y están frustrados, y por eso le dan lecciones desde afuera a sus sucesores desde la atalaya que bien se encargaron de preservar. Puede ser porque sus sucesores en la presidencia no los tengan en cuenta y ahí puede estar el problema. Sin embargo en EEUU a los expresidentes siempre le son encargadas misiones de Estado, salvo ahora con Trump que arremete contra su antecesor Biden y aún con Obama y ambos aguantan sus embestidas.

Lo que sí está claro es que tanto Aznar como Felipe ahora están a partir un piñón, fue una lástima que no hicieran los mismo cuando gobernaron por el bien común. La culpa de no entenderse entre compañeros de los ex y sus sucesores puede ser por miedo a que le hicieran sombra.

Recordemos las criticas que le hizo Aznar a Rajoy, aunque menos, que los desacuerdos de Felipe con Zapatero y ahora a matar contra Sánchez que nadie da por bueno, excepto las derechas que están poniendo a Felipe como ejemplar, como en su día hicieran con el juez Garzón cuando criticó a González cuando fue diputado del PSOE, hasta que este juez descubrió la Gurtel del PP, siendo expulsado de la carrera judicial por esos magistrados del Supremo. Lo que demuestra la porca política y judicial es que nosotros podemos castigar con nuestro voto para que defiendan sus ideas sin perjudicar la democracia y el Estado de Derecho y evitar la contaminación de nuestras mentes con trifulcas políticas en perjuicio de la convivencia, la calidad de vida física y mental. No se debe aceptar pasivamente la prepotencia de nuestros elegidos.