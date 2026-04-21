O tempo dos libros

Nun mundo que avanza a unha velocidade que ás veces semella incompatible coa pausa, a lectura continúa a ser unha das poucas prácticas que nos obriga a deter o reloxo. Coa efeméride dedicada ao libro e aos dereitos de autor, lembramos algo que deberiamos ter sempre presente: que os libros non son só obxectos culturais, senón infraestruturas de coñecemento, ferramentas de aprendizaxe e formación que sosteñen a base mesma dunha sociedade capaz de pensar por si mesma. 

Vivimos nun tempo no que a tecnoloxía redefine hábitos, linguaxes e expectativas. A lectura compite cun ecosistema de estímulos inmediatos, pantallas que fragmentan a atención e plataformas que privilexian o consumo rápido sobre a comprensión profunda. Porén, precisamente por iso, os libros cobran unha nova relevancia: son un espazo de resistencia cognitiva, un territorio onde a complexidade non é un defecto, senón unha condición necesaria para entender o mundo.

A cultura occidental —da que formamos parte, aquí e acolá— construíu boa parte da súa identidade sobre a palabra escrita. Desde as bibliotecas clásicas até a imprenta, desde o ensaio ilustrado até a novela moderna, os libros foron –e continúan a ser– o mecanismo que permitiu transmitir saberes, discutir ideas e formar persoas. Hoxe, cando a aceleración tecnolóxica parece querer substituír a reflexión pola resposta inmediata, convén lembrar que non hai sociedade democrática sen capacidade lectora, e non hai capacidade lectora sen libros que acompañen, desafíen e formen.

A celebración anual do libro é, por tanto, algo máis que unha data simbólica. É unha oportunidade para preguntarnos que lugar ocupa a lectura na vida pública, que políticas culturais sosteñen o acceso ao libro, que papel teñen as bibliotecas —tamén as municipais, como as que vertebran cidades, vilas galegas e concellos— e que futuro queremos para a nosa relación co coñecemento.

A isto súmase outra efeméride que comparte calendario: a dos dereitos de autor. Aquí a reflexión é inevitable. As ferramentas de intelixencia artificial, capaces de xerar textos, imaxes ou voces, abren posibilidades extraordinarias, mais tamén ameazas reais para a creación e para quen vive dela. A protección da autoría é un principio democrático: recoñecer o traballo intelectual, garantir que quen crea poida seguir creando e evitar que a cultura se converta nun recurso explotable sen límite.

Non se trata de desacreditar a tecnoloxía senón de esixir marcos éticos e legais que aseguren que a innovación non provoque a erosión dos dereitos culturais. A lectura, a escritura e a creación non poden ser reducidas a materia prima para algoritmos que non distinguen entre o común e o propio.

Daquela, neste tempo dos libros, convén reivindicar o esencial: que ler é unha forma de liberdade; que os libros son ferramentas de formación persoal e colectiva; que a cultura precisa protección, investimento e respecto; e que, nunha época de transformación acelerada, a palabra segue a ser o mellor instrumento para comprendernos e para construír futuro. Porque, mesmo hoxe, os libros seguen sendo a columna vertebral dunha cidadanía crítica, consciente, libre e solidamente formada.