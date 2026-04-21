Franco cambió el nombre de Cuelgamuros por el de Valle de los Caídos

El dictador Franco mandó construir su mausoleo una vez ganada la guerra incivil entre españoles por la mayor gloria de dios tal como él se creía gastando lo poco que quedo después de destruir la economía y las instituciones democrática. Le costo ganar la guerra tres años y no la ganaría si no vendiera a España al fascismo y los nazismos que le mandaron material bélico para bombardear ciudades enteras provocando muerte y destrucción en nuestro país. Quedó demostrado que sin la ayuda de Mussolini y Hitler los golpistas no ganarían la guerra. En una democracia y Estado de Derecho como era la II República, los militares están a las ordenes de los gobiernos elegidos democráticamente que son en todas partes los que declaran la guerra.

Los militares juran defender con su sangre el orden constitucional y les pagamos, les armamos para defender el país cuando sea atacado y esperando que el gobierno le ordene defendernos. Los golpistas son más delincuentes al no querer cumplir las ordenanzas militares y el orden constitucional en lo que están comprometidos por juramento. Los golpistas son peores que los salteadores de caminos que no le pagamos y fastidian unos pocos, mientras que los golpistas les pagamos para que nos protejan y si no cumplen con su deber fastidian a todo un país. Franco fue muy cuco y se aprovechó se una situación sobrevenida. Fue Mola el que diseñó el golpe de 1936, ya diera un golpe el general Sanjurjo en 1932 que fracasó, que curiosamente ambos murieron en accidentes de avión, así como el hermano de Franco, Ramón Franco, republicano y masón, y el piloto Ruiz de Alda conservador y futuro fundador de la Falange, y el republicano Pablo Rada, republicano, y el radiotelegrafista republicano Juan M. Durán cruzaron el Atlántico con el avión Plus Ultra. Que no se diga que no había convivencia entre ideas diferentes.

El egoísmo de Franco fue desproporcionado por no querer soltar el poder hasta su muerte al servicio de unas 200 familias explotadoras del resto de los españoles. Se puso a gastar los pocos recursos que había a causa de provocar la guerra y en plena crisis económica y de hambre se puso hacer una obra desproporcionada para satisfacer su ego y humillar a los vencidos muertos y explotando a los vivos para hacer obra faraónica para colocarlos a su alrededor para que sus acólitos sigan defendiendo la dictadura para quitarnos los derechos y metiéndonos en nuestras vidas. Perpetuar su sistema político arcaico después de muerto demuestra su afán de dominio sobre los demás lo que demuestra una personalidad de mentalidad enferma.

No todos los dictadores son iguales. Franco fue más ambicioso que militar, por que un buen militar cumple las ordenanzas del cuerpo y respeta el juramento en la defensa de la Constitución y obedece al gobierno de turno. Franco siempre se miró a su ombligo, a diferencia del también dictador Salazar del vecino Portugal que a su muerte está enterrado en el modesto panteón familiar. Franco siempre tuvo ‘baraka’ que murió siendo dictador mientras que Oliveira Salazar era abogado economista y no tuvo que traicionar ni meter a Portugal en una guerra incivil para llegar al poder como hizo Franco vendiendo España a los fascistas por ambición de poder. Franco a machacado a los mejores españoles con muerte y exilio. Sus seguidores pueden participar en la democracia, y si ganan, no podremos participar tal como hizo Franco con la fuerza animal. Como siempre justificaron el golpe con la excusa de restaurar la monarquía y poner orden, pero algunos generales como Aranda y Kindelan, entre otros, los anuló para seguir hasta su muerte. En la república había desorden como lo hubo en la transición democrática con terrorismo de ETA, e intentos de golpes de Estado, el más sonado el 23/F, pero los españoles queríamos democracia y nuestro entorno está rodeado de democracias, mientras que nuestros golpistas de 1936 se aliaron con los dictadores Hitler y Mussolini.

Si no existieran los golpistas la república hubiera resuelto los desórdenes que se dan en democracia en libertad.