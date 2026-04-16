O deber da memoria

A memoria democrática non é unha viaxe ao pasado, senón unha ferramenta para comprender o presente e protexer o futuro con firmeza cidadá e valores de convivencia e benestar social. Cada vez que unha institución decide reparar simbolicamente unha inxustiza histórica, non está a abrir un álbum de lembranzas, senón a activar un exercicio de responsabilidade cívica. Este sábado, coa inauguración dunha placa no edificio dos Xulgados na honra do xuíz Luís Pando Rivero, vítima mortal do franquismo, a sociedade vilagarciá e o Estado democrático recoñecen algo máis que unha biografía truncada: recoñecen un modo de entender a xustiza que foi violentamente interrompido.

O franquismo non matou ao azar, por casualidade fortuíta. A represión non foi un estoupido irracional nin un exceso descontrolado, senón unha estratexia política planificada e perfectamente orientada, destinada a desarticular a sociedade civil e a sementar medo e terror duradeiro. A eliminación de figuras con autoridade moral —mestres, sindicalistas, alcaldes, xuíces— respondía a unha lóxica precisa: descabezar a posibilidade mesma de continuidade democrática. No caso de Luís Pando, como no de tantos outros, a causa formal non foi máis que o envoltorio xurídico dunha sentenza xa escrita. A morte convertíase así nunha mensaxe, nun aviso contundente dirixido a quen representaba a legalidade constitucional e o compromiso coa profesionalidade e co dereito.

Por iso é necesario e fundamentalmente significativo que a reparación simbólica se realice precisamente nun edificio xudicial. A xustiza, que durante a ditadura foi utilizada como ferramenta de persecución, recoñece deste xeito alegórico unha das súas propias feridas. O lugar onde hoxe se garante o Estado de Dereito lembra que houbo un tempo no que a lei foi deturpada para lexitimar a violencia. E este xesto institucional non é menor: expresa que a democracia non só se constrúe con normas, senón tamén coa capacidade de asumir a súa historia e de nomear as súas vítimas.

Fronte a desinformación, a polarización e a banalización do autoritarismo galopante, a memoria democrática ten unha relevancia renovada. Non se trata de reabrir feridas, senón de impedir que se pechen en falso. A sociedade actual enfróntase a formas de negacionismo suave que relativizan a represión ou a reducen a un episodio máis de tempos convulsos. Fronte a esa erosión lenta da verdade histórica, actos como o deste sábado funcionan como antídotos institucionais: recordan que a democracia non naceu de cero, senón sobre vidas truncadas e proxectos interrompidos.

A figura de Luís Pando, xuíz de Vilagarcía, executado polo franquismo pola súa importancia social e simbólica, representa hoxe un espello ético. A súa lembranza permite reivindicar a necesidade dunha xustiza independente, rigorosa e blindada fronte a calquera tentación autoritaria contemporánea. E lembra tamén que a reparación non é un asunto privado das familias nin un exercicio académico, senón unha tarefa colectiva e social que interpela ao conxunto da cidadanía.

A memoria democrática non é un xesto simbólico, senón unha fronteira ética: a que separa unha sociedade que aprende da que esquece, unha sociedade que avanza da que repite os seus erros.