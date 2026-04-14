La justicia no es igual para todos

La justicia depende de los jueces y cada uno hace lo que quiere. Son tan independientes sin que nadie les pare, salvo que toquen la corrupción de poderosos. Todos recordamos como el juez Garzón fue expulsado de la carrera por descubrir la Gürtel, lo mismo al juez Elpidio Silva por meter en la cárcel a Blesa expresidente de Caja Madrid.

Estos días vemos como la desigualdad y discriminación que se da entre el caso Koldo y el caso Kitchen. Los primeros están en la cárcel preventiva en trece meses, y los segundos andan sueltos desde hace 13 años a pesar de ser un caso muy grave. Ambos supuestamente son corruptos, lo que debemos condenar rotundamente, pero la Kitchen es más grave porque el gobierno del PP utilizó agentes de las fuerzas y seguridad del Estado para tapar su corrupción. Otra diferencia es que el PSOE echó a los koldos del partido antes de estar imputados, mientras que los del PP no hicieron lo mismo con los de Kichen, más bien los protegió, y Cospedal dijo aquello de los pagos a Bárcenas en diferido y además oímos en un vídeo como ella se reunió con Villarejo en la operación Kitchen, que los tribunales no quieren investigar. Supuestamente Antonio Piña el juez que ha mantenido oculto un informe y unas grabaciones que implican a Cospedal en la Trama de Villarejo y la Trama Kitchen y en la Operación Cataluña. Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón el fiscal que ha soltado Aldama con total libertad para destruir pruebas y para poner a salvo el botín de sus robos, además es el que multó a una fiscal por osar investigar el Caso Montoro, y que ha intentado por todos los medios a su alcance impedir que se haga esa investigación. Teniente Balas el que hizo informes, como el que decía que Ábalos tenía una finca de dos millones de euros en Argentina, o el que decía que Ábalos había gastado 500.000 euros en gastos de representación, es también el que ocultó una grabación en la que Aldama explicaba como creó el bulo de Begoña Gómez y el préstamo de Air Europa y vimos sus declaraciones contra el FGE en el Supremo. Y el juez Peinado fundó su imputación con recortes de prensa, prohibido por jurisprudencia del Supremo, contra Begoña Gómez sin que el gobierno de los jueces no llamase al orden a Peinado gastando recursos en perseguir a la mujer del presidente. Los impresentables funcionarios que corrompen la justicia son los que han detenido a la tal Leire Díaz, entre otras personas, yo personalmente desconozco si esta tal Leire es culpable de algo o no, pero estando de por medio estos funcionarios, las dudas sobre cualquier investigación que haga esta gente son enormes. Para cualquier ciudadano español decente, es imposible creer en la veracidad de alguna investigación en la que participen alguno de estos elementos. Eso es lo que están logrando los golpistas, el descrédito de la justicia y de las fuerzas de seguridad.