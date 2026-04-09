A identidade e os hórreos
A decisión do Goberno estatal de declarar aos hórreos do norte peninsular como Patrimonio Cultural Inmaterial abre unha reflexión acaída sobre o que realmente define a identidade dun país. En Galiza, onde o hórreo forma parte da paisaxe física e emocional desde hai séculos, este recoñecemento non é un simple trámite administrativo: é unha afirmación política e cultural de primeira orde.
Porque un hórreo é moito máis que unha construción material. Está feito de pedra, madeira, lousa ou granito. Ocupa un lugar no territorio e forma parte do noso imaxinario colectivo. Mais o que agora recoñecen como patrimonio inmaterial non é a súa estrutura física, senón o universo de saberes, prácticas, usos sociais e significados culturais que o sosteñen. O hórreo non é só un almacén: é un sistema de coñecementos transmitidos durante xeracións, un xeito de organizar o traballo e a vida, un símbolo da cultura labrega e unha marca de identidade que non se pode copiar nin importar.
Esta distinción é necesaria. O patrimonio material pode consolidarse, restaurarse ou reconstruírse. O inmaterial, non. Se se perde o oficio que sabe erguer un hórreo, se desaparecen os usos que lle daban sentido, se se rompe a cadea de transmisión que o mantivo vivo, a arquitectura queda baleira. A pedra permanece, pero a cultura esvae. E iso é o que hoxe está en risco. Tamén a parte física.
En moitos lugares da xeografía galega, os hórreos seguen en pé, mais xa non gardan colleitas nin forman parte da vida cotiá. A perda de uso tradicional, a homoxeneización das construcións, e a desaparición dos contextos sociais que lles daban función son ameazas reais. A declaración estatal recoñece precisamente isto: que o perigo non está tanto na ruína física como na erosión cultural.
Por iso esta protección non debe interpretarse como un punto final, senón como un punto de partida. A conservación do patrimonio inmaterial require políticas activas: apoio aos oficios tradicionais, programas de transmisión de saberes, documentación rigorosa das prácticas sociais, integración educativa e comunitaria, e unha visión que entenda o hórreo non como peza de museo, senón como elemento vivo dunha identidade compartida e en permanente diálogo coa memoria colectiva.
Galiza é un país onde o inmaterial pesa tanto como o material. A lingua, os ritos, os contos, a música oral, os xeitos de facer e de nomear o mundo son a verdadeira arquitectura da identidade. Os hórreos forman parte desa mesma trama: son memoria, símbolo e relato. A súa protección como patrimonio inmaterial lembra que o que nos define non é só o que temos, senón o que somos. E o que somos reside nese patrimonio vivo que non se pode tocar, pero si se pode perder.
A identidade non se conserva con cemento, senón con compromiso. E os hórreos, agora recoñecidos como patrimonio inmaterial, recórdanos que a cultura non é só pedra: é sentido. É continuidade. É futuro. Non basta a protección legal; precisa vida. A tarefa é colectiva e institucional.