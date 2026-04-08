Dos informaciones inquietantes

Asomarse a los periódicos o a los informativos de los medios audiovisuales es leer y escuchar muchas noticias inquietantes. Traigo hoy a este comentario dos muy recientes que perturban a la mayoría de la sociedad española.

La primera señala el menoscabo de la democracia en España. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) “Temores en la sociedad actual” que se conoció en marzo, el 76,6% de los españoles perciben que la democracia está sufriendo actualmente un grave deterioro y esa situación “preocupa mucho o bastante” al conjunto de los ciudadanos.

De acuerdo con este sondeo, nueve de cada diez entrevistados (89,8%) consideran que los conflictos sociales, la violencia, la polarización y los enfrentamientos van en aumento en la sociedad actual. El CIS pregunta si los medios de comunicación están contribuyendo a aumentar la sensación de miedo y temor en la sociedad, y un 77,1% de los entrevistados piensa que sí, frente a un 20,1% que opina lo contrario, lo que debería llevar a este oficio a un autoanálisis.

Es curioso que el CIS no pregunta si los políticos influyen también en el deterioro de la democracia, lo que parece evidente porque entre las causas del deterioro democrático están el debilitamiento de la división de poderes, el escaso papel del Parlamento, las críticas y tensión generada en torno al poder judicial, la falta de presupuestos, la eliminación de controles democráticos al gobierno, la colonización de las instituciones…

La segunda información procede del ranking Transparency International, elaborado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), institución que goza de gran prestigio, que sitúa a España en su peor nivel de corrupción política desde 1977 cuando se celebraron las

primeras elecciones democráticas. Este índice mide el grado de corrupción en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial

y burocrático, así como la elaboración e implementación de leyes.

El ranking asigna a España el puesto 49, pierde tres posiciones con respecto a 2024 en el que figuraba en el puesto 46. Justo ahora está en marcha el “juicio a la corrupción” de la trama Kitchen y del caso Ábalos, aquella corrupción que tumbó al presidente anterior e inunda al presidente actual y sigue causando desafección y más deterioro de la democracia.

Las dos informaciones son inquietantes. Lo preocupante es la tendencia que reflejan: un desgaste alarmante de la democracia, que ni es eterna, ni desaparece de forma abrupta. Corregir ese deterioro exige voluntad política y ciudadanos con pensamiento crítico, conscientes de que en cada proceso electoral la democracia se debilita, en palabras de Sabater, eligiendo a los “chambones o fulleros” y se fortalece votando a los candidatos más capacitados. Esa es la ventaja de la democracia, poder cambiar de políticos cada cuatro años.