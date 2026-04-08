De Apolo a Artemis

La luna es como un gato. Huidiza. Independiente. Caprichosa.

Aparece cuando quiere y se esconde sin avisar.

Hasta que, de pronto, una noche decide quedarse. Y entonces se deja mirar. Incluso cuando ya es de día.

Como un gato que se acerca, ronronea y te concede, solo por un instante, el privilegio de una caricia.

Quizá por eso nos fascina.

Tanto como para que todas las civilizaciones (mesopotámica, egipcia, griega, romana, china, mesoamericana) la hayan convertido en diosa.

Tanto como para que haya sido musa de poetas y modelo de artistas.

Tanto como para que hayamos ordenado el tiempo según su ciclo, creído que sus fases alteraban la mente y hasta mirado hacia ella para nombrar la menstruación.

O quizá sea más sencillo.

La luna mueve las mareas. Y nosotros, que siempre hemos necesitado una explicación para lo que sentimos, hemos querido creer que también podía movernos por dentro. Como si pudiéramos echarle la culpa a la luna de nuestras taras.

Puede que todo esto sea la razón por la que siempre hemos necesitado ponerle nombre, convertirla en alguien, hacerla comprensible.

Selene, Diana, Artemisa…

Es curioso, pero Artemisa no fue siempre la diosa de la luna.

Hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo, a quien tuvo que ayudar a nacer a pesar de ser ella recién nacida, es la diosa griega de la caza, de la naturaleza salvaje, de la virginidad (entendida como autonomía) y de la protección de las niñas y las parturientas.

Es una diosa fuera del sistema.

No vive en el Olimpo. Prefiere el bosque.

No se casa. No tiene amantes. No responde ante nadie.

En una mitología llena de diosas que se definen por sus relaciones, Artemisa se define por su independencia.

Y eso tiene consecuencias.

Artemisa no advierte. No negocia. No se explica.

Cuando el cazador Acteón la ve bañándose desnuda, lo convierte en ciervo. Y sus propios perros lo devoran. No es solo un castigo. Es una declaración brutal sobre límites y consentimiento.

Cuando Calisto rompe su voto de castidad, Artemisa la castiga, sin importarle el engaño de Zeus. Porque la diosa que protege la libertad femenina también exige coherencia. Porque la libertad que no se sostiene sola deja de ser libertad. Y Artemisa no está para sostener a nadie.

Con el tiempo, Artemisa se fusiona simbólicamente con Selene, que representa a la luna física. Y pasa a encarnar algo más incómodo: la luna como carácter.

Fría.

Libre.

Distante.

Artemisa no es la luna. Es lo que proyectamos en ella: la autonomía radical, el rechazo a ser de nadie, los límites no negociables, la libertad sin concesiones y el compromiso sin fisuras.

Artemisa es una figura profundamente moderna. Una representación que suele incomodar.

Porque nos cuesta un mundo saber qué hacer con lo que no se deja domesticar.

Porque nos recuerda que la verdadera libertad incluye el respeto a los otros.

Porque nos enfrenta a la incomodidad de saber que la coherencia no admite excusas, que el compromiso no se debe doblegar a ningún interés, ni siquiera el propio.

Me resulta revelador ver cómo hemos decidido volver a la luna.

La primera vez lo hicimos con el programa Apolo.

Un dios masculino, solar, ordenado, racional.

Hombres. Blancos. Militares.

Se trató de una conquista. Poder en la época de la Guerra Fría. Una bandera en el manto plateado de nuestro satélite.

Hoy, Artemis está volando.

Su nombre no es inocente.

Define a una misión que llevará a una mujer a pisar la luna.

Una misión con diversidad étnica real.

Una misión en la que, más que la tecnología, lo que cambia es quién representa a la humanidad.

Durante siglos dijimos que la luna era femenina. Pero cuando llegamos a ella, solo había hombres.

Ahora no solo volvemos. Corregimos.

Aunque quizá lo difícil no sea llegar a la luna, sino estar a la altura de lo que decimos que somos.