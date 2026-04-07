El empresario político gobierna bien para sí

Conocí a varios empresarios metidos en política para gobernar lo público dando mal resultado porque siempre van para aumentar su cuenta de resultados. Ahí tenemos como ejemplo a Trump que en un año aumentó inmensamente su patrimonio.

También me parece una indecencia y falta de respeto que los empresarios alardeen de que gracias a ellos sus trabajadores comen, (así lo dijo Roig de Mercadona). Hay que mantenerlos para que tiren del carro sin tener en cuenta su dignidad. Se olvidan que es un contrato entre iguales. Un empresario sin trabajadores no podría crecer. Para que quede claro, yo soy empresario y solo doy empleo cuando lo necesito.

Hay mucha gente que cree que un empresario con éxito es el adecuado para gobernar lo público. Un empresario se dedicará a barrer para su casa aprovechándose del cargo público. Conocí empresarios que se metieron a alcaldes y lo primero que hicieron fue crear una inmobiliaria, comprar terrenos rústicos donde los dueños no pudieron construir pero se recalificaron y se dieron docenas de licencias ilegales siendo denunciado por vecinos ganando en todas las instancias judiciales.

Se dice que los diputados cobran mucho, pero gana más una pyme o un autónomo que un cargo público. Sabemos que hay escasez de profesionales en muchas ramas, en especial, fontanería, electricidad, albañilería, encofradores.

Los llamas y tardan en venir y cobran lo suyo. Si quieren trabajar ganan al mes más que un diputado. Es tanta la ignorancia que la gente se deja manipular por tipos como Trump y sus discípulos que proliferan en estos tiempos de zozobra cabreando a la gente con sus bulos y diciendo que ellos son los únicos que merecen gobernarnos.

Convencen a mucha gente que los demás son corrupción, sabiendo que su partido tiene docenas de casos probados con sentencias judiciales condenatorias.

Así ocurre que la oposición convence más a la opinión pública desacreditando a las personas que nos gobiernan que proponiendo soluciones a nuestros problemas.

Los partidos de la oposición son más votados a medida que más bulos y calumnias larguen contra el gobierno. Me quedo pasmado como muchos beneficiados objetivamente por este gobierno están contra él por la manipulación de los partidos opositores al gobierno que no aportan más que provocación y descontento. Es un fenómeno provocado por ideologías ultras en manos de grupos económicos de nuevos ricos propietarios de las nuevas redes sociales usadas por las principales potencias que cada vez se parecen más como pretende Trump ser como Putin, de Rusia y Xi Jinping, de China.

Trump nos vino a demostrar que su único interés es hacer negocio particular con tal descaro vendiendo gorras y otros objetos de merchandising para su particular cartera. Organiza fiestas en su mansión de Mar a Lago, y tiró más de 8.000.000 M2 de la Historia de la Casa Blanca para hacer una gran sala de fiestas para recaudar fondos y a la vez darse el gusto egocéntrico de vanidad a la vez que va aumentando su patrimonio en varios miles de millones en el año que lleva de presidente. Toda su dialéctica es hacer dinero y su política es prometer a todos que van a ganar mucho dinero con sus políticas.