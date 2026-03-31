Trump y Netanyahu, los socios que defienden PP y Vox

Parece mentira que el PPVOX no sean capaces de decir no a la guerra y después de mucho tiempo de que sus homólogos de la UE estén contra la guerra que provocó el cara de zanahoria, y ahora Feijóo dice no a la guerra, y no a Sánchez. Debería disimular mejor su tirria contra Sánchez y no mezclar temas que no vienen al caso. La oposición hace la misma caldeirada argumental en todos los debates del Parlamento por la inquina contra Sánchez. Nunca contra Trump, que dijo hace un año que si salía presidente acabaría con la guerra de Ucrania en veinticuatro horas. Dijo haber acabado con ocho guerras para que le dieran el premio Nobel. Lo mismo dijo que la guerra contra Irán le llevaría una semana, y un mes y lo que falta. Montó el showman en Oriente Medio diciendo acabar la guerra de Palestina, haciendo desfilar a más de 30 jefes de estado por el escenario para el besa manos, mientras el sucio Netanyahu sigue matando inocentes en Palestina, Irán Golán y Líbano .

Ya no hay separación de poderes en EEUU. Está montando ruedas de prensa que dan asco por el poco nivel, rodeado de lamebotas que lo adulan para lucimiento personal, miente más que habla y su palabra no vale nada porque dice una cosa y la contraria.

Nuestras derechas le tienen miedo al confundir ser socios con vasallaje. (Trump y Netanyahu) son un peligro con tantas armas que usan sin discriminación. Pero como mordieron en hueso piden ayuda a su guerra particular sin consultar antes con los aliados, lo que demuestra su ególatra ignorancia. Quisieron imitar a Putin en abuso de poder. Pero tampoco van a conseguir sus objetivos impropios del XXI porque el resto lo rechaza. Da pena ver como están aplastando ciudades enteras matando a cientos de miles de personas inocentes.Que Sánchez fuera el primer dirigente que dijo, no a la guerra, secundado por otros responsables públicos y medios de comunicación mundiales fue un acierto para cumplir el Derecho Internacional.

La oposición no se cansa de tirar tiros al aire porque Tellado se felicitó porque Sánchez copió las medidas anti crisis que presentará el PP, y ahora resulta que no votaron a favor. A estos les puede el infantilismo, son como como niños que a los dos años llevan la contraria para afirmar su personalidad. Si le dices sí, ellos dicen no, y si dices no, ellos dicen sí.

Hay que tener cuidado a quien se vota. Trump y Netanyahu fueron elegidos por la democracia como Hitler y vimos como provocó la Segunda Guerra Mundial y estos dos están haciendo lo mismo con su guerra sin consultar con nadie. PPVOX se afanan en defenderlos como si España no fuera un Estado soberano y más antiguos que los EEUU e Israel.

Los genocidas Trump y Netanyahu, ni sus homólogos Meloni y Le Pen no quieren participar en la guerra ilegal por saltarse el Derecho Internacional y el Estado de Derecho de sus países. Trump es un delincuente que no pagó impuestos y Netanyahu está imputado por los tribunales de Israel por corrupción y el Tribunal Penal Internacional, por eso se esconde en la guerra para protegerse de no ir a la cárcel.

Los que nos metemos en política para defender la justicia y el abuso de poder no podemos aceptar tamaña barbaridad. Las ruedas de prensa de Trump en la Casa Blanca son pura propaganda personal y para humillar a representantes de otros estados como Zelensky acusándole de provocar la tercera guerra mundial, olvidándose que fue su amigo Putin. También humilló a la primera ministra de Japón Sanae Takaiche, sin venir al caso, burlándose de ella, de cuando Estados Unidos tiró la bomba atómica sobre Hiroshima.

Cabe esperar que los partidos y las instituciones de EEUU le paren los pies. Trump está tan loco que mandó hacer un vídeo con su nombre en una estatua de la nueva Riviera de Palestina. Ahora le quiere poner su nombre al estrecho Ormuz. Y manda hacer videojuegos de sus guerras para enseñar sus hazañas a los estadounidenses desde la Casa Blanca.

Se cree el ombligo del mundo.