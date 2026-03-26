Diario de Arousa

Monumento de Asorey a San Francisco

Cara á volta da Semana Santa rematará no Museo Gaiás da Cidade da Cultura compostelá a magna exposición “Francisco Asorey, unha recuperación necesaria”, unha coidada retrospectiva que consagra ao xenial escultor cambadés. A mostra, tecida con arredor dun centenar de pezas que abranguen dende esculturas e debuxos ata documentos íntimos, cerámicas populares e ferramentas do seu obradoiro, eríxese nun testemuño irrefutable do seu papel como alicerce da arte galega do século vinte e renovador indiscutible da plástica peninsular. A través de fitos concibidos en escaiola, madeira policromada, mármore ou granito, como Naiciña, Ofrenda a San Ramón ou O tesouro, o visitante transita pola biografía e o legado contemporáneo dun creador irrepetible. 

Porén, a exposición adoece dunha ausencia lóxica pola monumentalidade da materia: o Monumento a San Francisco. Esta ciclópea pregaria de doce metros de granito, preñada de volumes escultóricos e dun fondo alento simbólico nas súas catro facianas, gárdalle perenne vixilia ao convento franciscano de Santiago. A casualidade quixo que se cumpra agora un século do inicio da súa labra, unha empresa titánica que demandou catro anos de incesante cicelado para callar nunha homenaxe solemne que, malia a súa maxestade, está sempre aberta e próxima á xente.

Este primeiro centenario da pedra coincide co oitavo da morte de San Francisco, pechando un círculo temporal que nos retrotrae á propia xénese do proxecto, concibido precisamente para enxalzar en Galiza a figura do santo de Asís e a súa obra fundacional no sétimo centenario do seu pasamento. Aquel ambicioso anhelo uniu os destinos do escultor e do frade Samuel Eiján, máxima autoridade franciscana aquí, académico, poeta e erudito fondamente vencellado ao galeguismo das Irmandades da Fala. Ao abeiro deste pulo cultural, e nunha época onde a xerarquía eclesiástica comezaba a achegarse á nosa lingua, sumouse tamén o talento de Camilo Díaz —quen concibiría a portada da publicación conmemorativa da efeméride— e a imprescindible figura do arcebispo Lago, prelado co que o propio Eiján coincidiu tanto en Compostela coma na Real Academia Galega.

O froito destas sinerxías, inspirado no fervor literario das “Froliñas de San Francisco” do franciscano, é un poema pétreo de inesgotable riqueza iconográfica. Na base, a sociedade medieval converxe cara ao epicentro da mensaxe universal seráfica: dende o poñente avanzan o rei, o guerreiro e o bispo, mentres que dende o nacente se achega unha familia labrega. Arredor deles, animais como o lobo de Gubbio ou os pequenos coellos testemuñan a harmonía edénica coa creación. A narración prolóngase na parte posterior mediante os estamentos da Orde —frade, terciario e leigo— custodiados polos catro escudos e a imaxe dun santo co monograma recoñecible. Este conxunto establece un perfecto diálogo co lado oposto, onde tres mulleres franciscanas —unha clarisa, unha terciaria e Santa Clara co seu ostensorio— reivindican a dimensión feminina do movemento.

Coroando este cosmos, un Cristo alado impera sobre as alegorías da pobreza, a castidade e a obediencia, mentres no corazón do monumento, un San Francisco sereno e estigmatizado dirixe a súa ollada insomne cara á Catedral, condensando a espiritualidade da obra. É, nese fervedoiro de figuras, onde Asorey deixou a súa sinatura máis íntima, prestando o seu rostro e os da súa familia a simbólicas figuras, selando así a comuñón absoluta e procurada entre o creador e a súa criatura.