La soledad de los jóvenes

Hace casi 26 años que Mensajeros de la Paz, la ONG fundada por el Padre Ángel, puso en marcha su Teléfono Dorado para acompañar a las personas mayores en situación de soledad y desde entonces ha recibido millones de llamadas. “Intentamos estar ahí para que encuentren una voz y una mano amiga que no encuentran en las farmacias, sino en quienes de alguna forma les acompañan”, dicen quienes trabajan en este servicio de escucha.

Mensajeros nació pensando en los mayores que viven solos por circunstancias sobrevenidas: la muerte de la pareja, el distanciamiento con los hijos, el desarraigo de las ciudades o la pérdida de vecindario en las aldeas. La realidad es que millones de personas mayores confiesan con amarga ironía “no me falta de nada, pero me falta de todo”.

Hasta hace poco se asumía que la soledad no deseada era un fenómeno casi exclusivo de la vejez. Pero el Mapa Nacional de la Soledad no Deseada, realizado recientemente por Mensajeros de la Paz, revela un cambio inquietante: cada vez más jóvenes menores de 35 años confiesan sentirse solos y buscan hablar con alguien real.

Llaman después de una ruptura sentimental, al mudarse de ciudad sin una red de apoyo o tras perder vínculos familiares. Lo sorprendente es que este aumento sucede en plena era de la hiperconexión digital. O quizá no sea tan sorprendente porque vivir permanentemente conectados puede generar ansiedad, sobrecarga de información y un vacío que empuja a muchos jóvenes a buscar una conversación auténtica.

Los teléfonos móviles y otros dispositivos acercan el mundo a nuestras manos y facilitan la vida diaria, pero su uso desmedido puede producir el efecto contrario al que prometían: aíslan a muchos jóvenes de su entorno inmediato y de su mundo más cercano. Las escenas de grupos de jóvenes –y no tan jóvenes– reunidos en una cafetería sin hablarse, cada uno absorto en su pantalla, son ya parte del paisaje cotidiano. Las redes están llenas de estas imágenes.

Una operadora de telefonía utilizó hace años un eslogan que hoy sigue teniendo sentido: “Lo importante es poder hablar”. Aquello que nació como herramienta para comunicarnos mejor, poco a poco se fue convirtiendo en un medio que, mal utilizado, puede alejarnos de las relaciones significativas. Y una consecuencia es esta soledad radical: jóvenes rodeados de gente y tecnología que, sin embargo, añoran el contacto con personas reales.

No resulta sencillo revertir esta tendencia. Las tecnologías que deberían ayudarnos a conectar invaden cada vez más la intimidad y reducen el tiempo y la calidad de las relaciones cara a cara. “El día que la tecnología sobrepase nuestra humanidad el mundo tendrá una generación de idiotas”, decía Einstein. Más que volvernos “idiotas”, nos arriesgamos a empobrecernos emocionalmente si sustituimos el encuentro personal por interacciones digitales fugaces.