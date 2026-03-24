Es la izquierda la que trae mejoras sociales

La política siempre fue muy complicada porque hay partidos que representan una minoría que tienen privilegios y no quieren perderlos. Así pasó y pasará en todas partes. Por eso aparecieron los partidos de izquierdas en la revolución francesa contra una nobleza que andaba de fiestas y el resto muriéndose de hambre. Se llama derecha a los que se sentaron a la derecha del Rey, e izquierda los que se sentaron a la izquierda del Rey. Más o menos esta pugna siempre la hubo y habrá, unos por conservar los privilegios y otros por querer beneficiarse de la riqueza que crean y avances sociales. Hubo errores por todas partes, pero con la democracia participa toda la ciudadanía en libertad, derechos civiles y mejor reparto de la riqueza que la sociedad creó en su conjunto.

En los últimos tiempos se están imponiendo mensajes de las élites políticas económicas que manipulan a la ciudadanía más necesitada haciéndoles creer que la política ultra va resolver sus problemas, cuando está siendo castigada por ellos más que nunca. Lo estamos viendo en EEUU con Trump, que fue elevado a la presidencia con la mayoría de votos de trabajadores y emigrantes y vemos como los están expulsando violentamente a palos por la Gestapo de Trump y al que se resiste lo matan a tiros, incluido estadounidenses por manifestarse pacíficamente. Y para más inri estos dos locos, Trump, y Netanyahu, ponen en crisis el mundo creando caos, muertes y sufrimiento a los trabajadores con su injusta guerra que nadie apoya porque todos somos perjudicados directa e indirectamente, dado que los que provocaron la guerra no van a ella, ni sus hijos, pero van los hijos de las familias de los demás.

Además este grupo propietario de toda clase de medios materiales y económicos, de las tecnologías y el aparato militar más potente del mundo queriéndonos imponer una dictadura a su medida en el occidente democrático, porque no pueden ir contra China y Rusia y prefieren hacer negocio con ellos, mientras este grupo de propietarios de EEUU quieren acabar con la UE tal como dijo Trump porque según él, se creó para fastidiar a EEUU, como si no fueran los europeos los que fundaron los Estados Unidos. Es porque en EEUU solo le enseñan su historia. Nada de la historia del mundo. Y ahora pretenden que seamos sus vasallos como en Venezuela, que se cambió una dictadura por petróleo.

Para eso fomentan, financian y apoyan la creación de partidos ultras en las democracias de occidente para acabar con ella y convertirla en dictadura donde el patrón mayor será Trump y su tropa de beneficiados, lo mismo que están haciendo los llamados patriotas que están vendiendo a España como hicieron siempre nuestros golpistas para alcanzar el poder sometiendo a la población durante cuarenta años hasta que el dictador murió en la cama. No hay que confundir España con la cartera particular de estos falsos patriotas. España se defendió cuando alguien del exterior le atacó. Lo que parece que últimamente las derechas no entienden.

También cabe decir lo mismo, excepto de la cartera, que parte la izquierda quiere que España salga de la OTAN cuando saben muy bien, que lo tienen que decidir en la UE. Así que es aconsejable que los partidos de derechas e izquierdas sean prudentes y se pongan de acuerdo para resolver nuestros problemas reales, y no nos engañen con botes de humo, para ganar votos desinformados.Ya decía Goebbels, el ministro de Hitler, una mentira repetida varias veces se convierte en verdad. Por lo que hay que hacer un esfuerzo para rechazar mentiras y bulos.