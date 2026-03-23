A Coruña y Galicia pierden el Mundial

La renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial de fútbol no es una simple decisión administrativa, es un golpe directo a la imagen, a la influencia y a la economía de la ciudad. Se pierde una oportunidad histórica para proyectar la urbe, su área metropolitana y Galicia al mundo, y queda la sensación de una gestión política deficiente.

El factor determinante fue la retirada del inversor privado que sostenía el proyecto –todo apunta a que era Abanca– cuya negativa dejó al gobierno local sin margen de maniobra por no contar con un plan B. Ya se sabe que apostarlo todo a una única opción es muy arriesgado porque cuando falla esa pieza, todo se derrumba. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido.

Las consecuencias no son únicamente deportivas. La ciudad pierde la gran oportunidad de dotarse de un estadio para el siglo XXI y pierde un impacto económico de gran magnitud, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios. Un evento de esta dimensión impulsa la imagen, genera empleo, inversión y dinamismo y renunciar a ello supone un coste real que pagan empresas y trabajadores, no los que tomaron la decisión.

En este contexto, se presenta como alternativa “compensatoria” la remodelación del complejo de Riazor sin que se presente el proyecto que, más que una estrategia de futuro, semeja ser un “caramelo” dirigido a los coruñeses, especialmente a los aficionados al fútbol. Una golosina que no compensa la pérdida, al contrario, acentúa la sensación de que los “poderes fácticos” locales -políticos, económicos y deportivos- - toman decisiones de enorme calado sin dar explicaciones claras y pretenden cerrar el debate con una operación que responde más a sus intereses que al interés general.

Queda la baza de Vigo. Su alcalde reaccionó rápidamente y ofreció Balaídos para ocupar el lugar que deja A Coruña. Es un movimiento legítimo que agrava más la percepción de pérdida de peso e influencia de la ciudad herculina en el conjunto de Galicia que ve como se deteriora su imagen exterior y como pierde oportunidades económicas clave por decisiones estratégicas de dos actores.

La explicación pública de la alcaldesa es poco convincente y aumenta la sensación de que A Coruña no tiene capacidad para defender sus intereses, lo que apunta directamente a un déficit de liderazgo institucional. Recuerden el episodio lamentable del Fuenlabrada en 2020 cuando los derechos del Depor, de su afición y de la ciudad fueron pisoteados por la Liga de Fútbol Profesional sin que hubiera respuesta institucional alguna.

En definitiva, la pérdida del Mundial, un acontecimiento que no volverá en muchas décadas, revela que A Coruña pierde capacidades por la gestión de sus instituciones, que no están a su altura. Y esta pérdida, igual que el evento deportivo, no tiene fecha de recuperación.