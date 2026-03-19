Lingua intelixente

Hai palabras que nacen para durar e outras que parecen condenadas a desaparecer no ruído de fondo da actualidade. Entre unhas e outras constrúese a identidade colectiva, ese territorio invisible no que unha lingua non é só un medio de comunicación, senón unha forma de estar no mundo, de pensar, crear, lembrar e proxectarse no tempo. De identidade. Nun tempo no que a tecnoloxía promete respostas inmediatas e solucións automáticas, a pregunta de fondo segue sendo a mesma: que lugar ocupan as linguas propias nun ecosistema cada vez máis dominado pola uniformidade.

A recente activación galega de procesos sociais orientados a reverter a emerxencia lingüística, impulsada por A Mesa pola Normalización Lingüística, coa Lingua Vital, lembra que a vitalidade dunha lingua non depende só da vontade individual, senón tamén das estruturas que a sosteñen. A lingua vive cando se usa, cando se transmite e cando se adapta aos novos contextos. E hoxe, guste máis ou menos, un deses contextos é o da intelixencia artificial e das tecnoloxías da linguaxe.

Durante décadas, o progreso tecnolóxico avanzou cunha lóxica selectiva, premiando as linguas hexemónicas e relegando as demais a un papel secundario. O resultado foi unha fenda dixital que non só afectou á comunicación, senón tamén á capacidade de producir coñecemento, cultura e innovación desde a diversidade, limitando dereitos, oportunidades e presenza simbólica no espazo público. Por iso resulta significativo que, no actual momento tecnolóxico, é vital  traballar para que o galego non quede fóra do mapa dixital, senón que participe activamente na súa construción.

A creación de modelos lingüísticos, asistentes de voz ou sistemas de tradución non é un luxo nin unha excentricidade académica. É unha cuestión de soberanía cultural. Un idioma que non existe nos espazos tecnolóxicos corre o risco de converterse en peza arcaica, moi respectada pero pouco utilizada. Pola contra, unha lingua que dialoga coa tecnoloxía gaña presenza, utilidade e futuro.

Neste camiño, a relación natural do galego co portugués ofrece unha oportunidade estratéxica difícil de ignorar. Compartir unha base lingüística permite ampliar horizontes, sumar falantes e construír un espazo común de innovación que desafía a lóxica das fronteiras administrativas. A cooperación lingüística, lonxe de diluír identidades, fortaléceas, amosando a eficiencia da diversidade.

A celebración anual do Día da Poesía lembra que as palabras non son simples ferramentas, senón materia prima da emoción, do pensamento e da memoria. A poesía, aparentemente inútil para os algoritmos, é en realidade unha das expresións máis sofisticadas da linguaxe humana. Defender a poesía é defender a capacidade de nomear o mundo con matices, de resistir á simplificación e de preservar a pluralidade fronte á estandarización, como acto consciente de liberdade cultural.

Nun mundo que tende á homoxeneización, apostar por linguas intelixentes significa apostar por sociedades máis libres, máis críticas e máis diversas. A tecnoloxía pode ser unha aliada ou unha ameaza. A diferenza está en decidir se se utiliza para borrar diferenzas ou para amplificar voces. Porque unha lingua viva non só se fala: tamén pensa, crea e programa o seu propio futuro.