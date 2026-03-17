Fue grave para el mundo elegir al showman Trump

Trump acaba de presumir con un coro de lame botas en el palco aplaudiéndole dando una arenga guerrera de EEUU contra Irán banalizando que fue un viaje turístico sin darle importancia a los asesinatos de miles inocentes y graves daños en el mundo difícil de calcular. Los suyos resaltan su hazaña contra Irán. Dice y hace estupideces que son un peligro público y no se entiende como los congresistas de EEUU y los tribunales no le paran los pies a este ególatra y desequilibrado mental.

Ante este panorama parece mentira que la representante de la UE, Von der Layen, se alinee con los genocidas Netanyahu y Trump después de haber roto el Derecho Internacional y la paz mundial. Esta señora no contó con la opinión de sus socios de la UE para apoyar la política de Trump, lo que fue celebrado por el PP para llevar la contraria a Sánchez por el “no a la guerra”, pero la alegría al PP le duró poco porque al día siguiente Von der Layen tuvo que desdecirse por presiones de sus socios de la UE y el portugués Antonio Costa, y la española Rivera, entre otros socios de la Unión.

El PP trata de culpar a Sánchez de las consecuencias que trae para los españoles esta guerra, para salvar de culpa a Trump y Netanyahu que son los responsables de la situación.

Resulta extraño que Putin no se muestre beligerante con Trump por hacer la guerra contra el gobierno de los ayatolás de Irán, a pesar de ayudarle con sus drones contra la guerra de Ucrania. No se puede descartar, a la vista de los hechos, la convivencia de Putin y Trump para fastidiar a la UE que tanto odian porque ambos quieren destruirla y repartirse el botín. No olvidarse que Trump dijo que la UE nació para joder a EEUU. Y su amistad con Putin dio lugar a prometer que cuando volviera a salir presidente acabaría con la guerra de Ucrania en una semana, y va un año y la guerra sigue sin que Trump moviera un dedo, ni la más mínima crítica contra Putin. Tal como ocurren las cosas da la impresión de que hay un pacto sottovoce para repartirse la UE.

Envidian a la UE porque no son capaces de dar calidad de vida, libertad y derechos civiles como los que tenemos. Por eso urge que los estados de la UE se unan y tomen conciencia que tenemos una política más humana que estos, y mucho más con Mercosur y otros estados que no están de acuerdo con la política de Trump y Putin ya que con esta guerra en Oriente Medio se están enriqueciendo con el petróleo unos cuantos magnates de EEUU y Rusia ahogando a la UE. La prueba es que Trump levanto el bloqueo a Rusia.

El orden internacional nos dio prosperidad y seguridad en occidente después de la Segunda Guerra Mundial con calidad de vida y paz, y ahora vinieron estos desalmados (Trump y Netanyahu) a provocar muerte, crisis mundial que también afectará a los estadounidenses e israelíes. Israel y EEUU se equivocan con el monopolio de la violencia, porque con las nuevas tecnologías unos pocos pueden hacer mucho daño, como bien saben los EEUU y otros .

Estas guerras irracionales matan gente y destrozan patrimonios y fomentan odio. Gastar en destruir va contra los intereses generales. Mejor invertirlos en sanidad, educación, y calidad de vida y dar seguridad en las calles de EEUU que no tienen, a pesar de tener la pena de muerte. El Derecho Internacional es contrario a la barbarie. Hay que defenderlo y respetarlo. Lo contrario es el caos que ya estamos sufriendo.