Verde de escaparate
A transición ecolóxica instalouse no discurso público como unha promesa de futuro ordenado e limpo, mais ao baixar das nubes celestiais ao chan raso revela unha arquitectura coñecida, feita de présas, de grandes cifras e de decisións afastadas do lugar onde se materializan. O modelo dominante aposta por multiplicar infraestruturas e por acelerar a produción eléctrica, coma se a solución fose engadir capas sen revisar o fundamento, e así o verde convértese nunha cor amable que tapa vellas rutinas de poder. A idea de cambio queda reducida a unha substitución técnica, mentres se mantén intacta a lóxica de fondo, esa que mide o éxito en megavatios e balances e non en benestar compartido nin en equilibrio co territorio.
O sistema eléctrico, cargado de potencia e falto de planificación fina, funciona como unha maquinaria desproporcionada que produce máis do que pode xestionar sen criterio nin coordinación suficientes. Aparecen vertidos, prezos erráticos e unha dependencia persistente de fontes fósiles para manter a estabilidade, todo mentres se proclama unha autosuficiencia que non acaba de chegar. A transición, presentada como inevitable e incuestionable, avanza a golpe de decreto e de investimento, pero deixa atrás unha reflexión esencial sobre o consumo, sobre os límites e sobre a necesidade de reducir, non só de substituír. O resultado é unha sensación de obra inacabada, onde cada parche abre unha nova fenda ao pairo.
No territorio, especialmente no rural, esta dinámica tradúcese nunha experiencia xa coñecida. Na Galiza, onde a relación coa terra e coa paisaxe forma parte da vida diaria, a chegada masiva de proxectos sen diálogo real provoca unha mestura de cansazo e desconfianza. Prométese desenvolvemento, mais o que se percibe é unha ocupación intensiva do espazo con escasa, por non dicir nula, participación local e beneficios que marchan por liñas de alta tensión cara a outros centros. A paisaxe muda, pero a capacidade de decidir segue lonxe, e iso alimenta a impresión de que o progreso volve pasar sen deter o paso. Mal camiño, abofé.
A dimensión social da transición adoita quedar nun segundo plano no debate público e institucional actual. Mentres se fala de innovación e de futuro, a desigualdade medra e a promesa de emprego estable dilúese en contratos temporais e en expectativas pouco claras. O verde, así entendido, non redistribúe nin repara, limita a ofrecer unha nova narrativa para un modelo que continúa concentrando riqueza e desprazando cara fóra os custos. A transición convértese nun escaparate ben iluminado que oculta o almacén desordenado que hai detrás.
Un cambio con sentido precisaría algo máis ca tecnoloxía e velocidade. Requiriría planificación a longo prazo, respecto polos límites naturais e unha repartición xusta de custos e beneficios. Sen iso, o risco é repetir vellas historias con decorado novo, confiando en que a cor verde abonde para convencer. O territorio, porén, ten memoria e experiencia dabondo para saber que as transformacións reais non se fan só con máquinas, senón con diálogo, coidado e unha vontade clara de facer as cousas doutro xeito. De servizo á xente do común.