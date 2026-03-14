Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Verde de escaparate

A transición ecolóxica instalouse no discurso público como unha promesa de futuro ordenado e limpo, mais ao baixar das nubes celestiais ao chan raso revela unha arquitectura coñecida, feita de présas, de grandes cifras e de decisións afastadas do lugar onde se materializan. O modelo dominante aposta por multiplicar infraestruturas e por acelerar a produción eléctrica, coma se a solución fose engadir capas sen revisar o fundamento, e así o verde convértese nunha cor amable que tapa vellas rutinas de poder. A idea de cambio queda reducida a unha substitución técnica, mentres se mantén intacta a lóxica de fondo, esa que mide o éxito en megavatios e balances e non en benestar compartido nin en equilibrio co territorio.

O sistema eléctrico, cargado de potencia e falto de planificación fina, funciona como unha maquinaria desproporcionada que produce máis do que pode xestionar sen criterio nin coordinación suficientes. Aparecen vertidos, prezos erráticos e unha dependencia persistente de fontes fósiles para manter a estabilidade, todo mentres se proclama unha autosuficiencia que non acaba de chegar. A transición, presentada como inevitable e incuestionable, avanza a golpe de decreto e de investimento, pero deixa atrás unha reflexión esencial sobre o consumo, sobre os límites e sobre a necesidade de reducir, non só de substituír. O resultado é unha sensación de obra inacabada, onde cada parche abre unha nova fenda ao pairo.

No territorio, especialmente no rural, esta dinámica tradúcese nunha experiencia xa coñecida. Na Galiza, onde a relación coa terra e coa paisaxe forma parte da vida diaria, a chegada masiva de proxectos sen diálogo real provoca unha mestura de cansazo e desconfianza. Prométese desenvolvemento, mais o que se percibe é unha ocupación intensiva do espazo con escasa, por non dicir nula, participación local e beneficios que marchan por liñas de alta tensión cara a outros centros. A paisaxe muda, pero a capacidade de decidir segue lonxe, e iso alimenta a impresión de que o progreso volve pasar sen deter o paso. Mal camiño, abofé.

A dimensión social da transición adoita quedar nun segundo plano no debate público e institucional actual. Mentres se fala de innovación e de futuro, a desigualdade medra e a promesa de emprego estable dilúese en contratos temporais e en expectativas pouco claras. O verde, así entendido, non redistribúe nin repara, limita a ofrecer unha nova narrativa para un modelo que continúa concentrando riqueza e desprazando cara fóra os custos. A transición convértese nun escaparate ben iluminado que oculta o almacén desordenado que hai detrás.

Un cambio con sentido precisaría algo máis ca tecnoloxía e velocidade. Requiriría planificación a longo prazo, respecto polos límites naturais e unha repartición xusta de custos e beneficios. Sen iso, o risco é repetir vellas historias con decorado novo, confiando en que a cor verde abonde para convencer. O territorio, porén, ten memoria e experiencia dabondo para saber que as transformacións reais non se fan só con máquinas, senón con diálogo, coidado e unha vontade clara de facer as cousas doutro xeito. De servizo á xente do común.