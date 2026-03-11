Los requiebros de la ministra

En campaña electoral los políticos pierden el control verbal y tienden a deslizarse hacia la hipérbole. El ejemplo más reciente es el de la ministra de Igualdad que en un mitin celebrado en Soria se deshizo en elogios al presidente del Gobierno al que calificó como “superhéroe de la democracia”, “superhéroe de la paz”, “superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo”. Esos requiebros, tan aduladores, pretenden convertir a su líder en una figura épica, cual Cid Campeador.

El tono mesiánico de la ministra adquiere más incoherencia con el “No a la guerra” de telón de fondo, el eslogan que nació en 2003 contra la guerra de Irak, que ahora recuperan en un contexto político distinto y más complejo. Porque mientras se coreaba ese eslogan pacifista, la ministra omitía mencionar que el propio Ejecutivo había enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre con 190 militares a bordo, que los aviones americanos siguen operando en Rota y Morón, que la exportación de armas creció un 7% en España en el último lustro o que nuestro país despliega militares en varias misiones internacionales.

Lo cierto es que la ministra omitía también que su presidente adoptó la decisión de confrontar con el presidente americano sin consulta y autorización del Parlamento, sin hablar con el líder de la oposición y, según diversas informaciones, sin informar tampoco al jefe del Estado.

Unas formas nada democráticas del presidente que gestiona la política internacional con consignas simples y viejas cuando las grandes decisiones de política exterior, como la posición española sobre el Sahara, o de política interior, como las migraciones, abren debates legítimos en España –y en cualquier Estado– sobre los procedimientos institucionales del papel del Parlamento, el grado de diálogo con la oposición o la forma en que se informa a los ciudadanos.

Por todo esto parece excesivo llamar “superhéroe de la democracia” a un presidente que “pasa” de Parlamento, que no se habla con la oposición, que preside un gobierno opaco y propagandista, que elimina controles democráticos… Pero así es la lealtad política de la ministra, aunque la democracia no se edifica sobre requiebros para construir figuras heroicas, sino sobre formas de deliberación pública que en democracia ha de ser necesariamente plural y debatida.

Las lisonjas de la ministra encajan en la política mitinera, pero también el mitin requiere cierta coherencia en el uso de las palabras. Cuando el lenguaje mitinero se aleja de la realidad los ciudadanos perciben que la política se convierte más en un ejercicio de propaganda que en una discusión seria sobre el gobierno del país. El gran desafío de la política de hoy, también en campaña electoral, es reconciliar la fuerza movilizadora del discurso con el respeto a los hechos reales, que casi siempre son complejos.