Abrígate, que te vas a resfriar

Hace un par de años leí por primera vez algo que se repite cada invierno: nuestras madres y abuelas estaban equivocadas. El frío no enferma.

El mensaje suele venir de profesionales de la comunidad sanitaria o científica. Y se replica en medios de comunicación.

A los que hacen estas publicaciones, no les duele quitar la razón a nuestras madres y abuelas en aras de los argumentos científicos. Yo diría que hasta disfrutan haciéndolo. Se nota algo de inquina en sus palabras. Como si el crío al que regañaron muchas veces por no ponerse los guantes o la bufanda saliese ahora a decir: “¿Ves? Yo tenía razón”.

El frío no enferma, dicen. Lo hacen los virus.

Argumentan que, si pasaras una tarde entera desnudo y con el pelo mojado sobre el hielo, podrías morir de una hipotermia, pero sin emitir ni un solo estornudo. Siempre y cuando, eso sí, no te topases con alguno de los virus que causan los resfriados.

Vamos, que por mucho frío que tengas, para ponerte enfermo es imprescindible que aparezca un rinovirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus, virus de la gripe o virus respiratorio sincitial. Si ninguno te infecta, no habrá mocos ni toses ni estornudos.

Aquí surge mi primera objeción. Porque lo que nuestras madres y abuelas solían decir era: “Abrígate, que te vas a acatarrar”.

Es cierto que esa frase tenía cientos de variantes, referidas a distintas acciones como ponerse el abrigo, no andar descalzo sobre un suelo frío, secarse el pelo cuando la temperatura era baja… Pero ninguna decía que el frío fuese el causante directo del catarro potencial.

Y aquí viene lo curioso. Porque si sigues leyendo esos artículos descubres que el frío sí tiene un papel en las infecciones respiratorias. Evidentemente, no genera virus –eso nadie lo defendía– pero nos debilita frente a ellos.

Investigaciones de universidades como Yale o Harvard indican que cuando la temperatura de la cavidad nasal baja, el sistema inmunitario responde peor.

Con el frío, la nariz es menos eficiente a la hora de bloquear la entrada de virus en el organismo. Incluso una bajada de unos pocos grados en la temperatura nasal reduce significativamente la capacidad del organismo para bloquear infecciones.

Evidentemente, el virus causa el catarro, pero el frío le pone una alfombra roja de entrada a nuestro organismo.

Y, si esto es así, la frase de nuestras madres y abuelas que decía “Abrígate, que te vas a resfriar” es plenamente válida y cierta.

Así que, aprovechando que acaba de pasar el 8-M quiero dejar claro que aquí no hay mito que derribar. Simplemente, tenían razón.

Es cierto que ellas no hablaban de mucosa nasal ni de vesículas extracelulares rellenas de microARN con actividad antiviral.

Esos términos no aparecían en las conversaciones de cocina ni en los portales de los edificios donde impartían sus doctorados en sentido común.

Ni falta que hacía.

Ellas simplemente sabían que cuando uno se enfriaba acababa resfriándose con mayor facilidad.

La ciencia ha tardado décadas en explicar lo que nuestras madres y abuelas ya sabían. Pero seguimos empeñados en negar que estaban en lo cierto.

Quizá porque durante mucho tiempo el conocimiento que no salía de laboratorios, universidades o congresos científicos era considerado poco fiable. Y el conocimiento cotidiano, ese que se transmite entre mujeres mientras se tiende la ropa o se cuidan niños, rara vez entraba en la categoría de saber legítimo.

Sin embargo, gran parte de la vida diaria se ha sostenido durante siglos sobre ese tipo de inteligencia práctica.

Así que, a partir de ahora, cuando alguien repita con suficiencia que “el frío no resfría”, quizá lo más justo sea responder lo que nuestras madres habrían dicho sin necesidad de artículos científicos:

-Lo que digas. Pero abrígate.