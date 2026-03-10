Los intereses de EEUU son apropiarse de lo ajeno

Es intolerable que dos delincuentes como Netanyahu y Trump invadan otros estados de forma unilateral saltándose el derecho internacional para derramar sangre de inocentes y causar caos económico. EEUU e Israel tienen la costumbre de apropiarse de lo ajeno por la fuerza sin consensuar con nadie. Se armaron hasta los dientes para dominar el mundo. Un estado que invade otro estado no es defender sus legítimos intereses, es invadir los intereses legítimos de los demás. Ningún gobierno es perfecto pero hay diferencias notables.

Hay dictaduras duras y blandas. Lo mismo que hay democracias buenas, regulares y malas. Las buenas son las escandinavas seguidas las de la EU que Trump dijo que estaban para joderles, por eso quiere someterlas a su antojo.

Trump vino a agravar la política de EEUU, está llevando a su país a una dictadura saltándose la constitución y el congreso, cargándose separación de poderes y haciendo uso y abuso de la fuerza del país más armado del mundo; y si bien hay elecciones periódicas con personajes como Trump solo valen las elecciones que gana él. Por eso ya tanteó no convocar las próximas elecciones. No le interesa la democracia en Venezuela, de Irán, de Ucrania, ni de Palestina, solo le interesan las materias primas beneficiándose él y su tribu de especuladores en perjuicio de los estadounidenses, engañándolos con su repetida metáfora América First, la verdad es America me first o I am first, yo primero.

El asalto al Capitolio promovido y apoyado por Trump no reconociendo la victoria electoral de Biden ya dejó claro su talento dictador. Ese asalto fue un golpe más grave que el 23/f que no hubo muertos ni heridos, mientras el golpe del Capitolio murieron 5 personas y cientos de heridos. ¿Por qué no fue considerado golpe de Estado? Porque EEUU siempre vende el relato que mejor le conviene. Por ejemplo, el ataque a Irán por Netanyahu y Trump es porque ambos tienen elecciones próximas y intereses mutuos queriéndonos engañar atacando por interés general. La guerra que los dos armaron en Oriente Medio creando víctimas inocentes y cientos de miles de muertos a la vez que un desastre económico que ya afecta a nuestros bolsillos por culpa de dos asesinos elegidos por sus víctimas en EEUU e Israel.

La reprobable política de los ayatolás no justifica el caos que están armando dos dirigentes asesinos poniendo todo patas arriba saltándose el derecho internacional sin buscar un solo consenso como nunca pasó. No creo que a los estadounidenses y los israelíes les interese padecer la guerra por los intereses particulares de Trump atrapado por el escándalo Epstein, y Netanyahu imputado por corrupción.

Aunque es verdad que EEUU fue la primera democracia moderna, pero siempre tuvo la costumbre de invadir con violencia otros territorios ajenos a la vez que vendió la libertad de mercado mientras veta a los demás mercados tan legítimos como los suyos. La prueba está en que su política es invasora de estados para aumentar su riqueza. Tampoco es un sistema ideal cuando su gente anda con miedo y van armados porque su país no le da seguridad.

EEUU tiene un presidente peligroso para la humanidad, tramposo, ludópata del dinero y poder con vocación de showman que representa un peligro al frente del país más armado del mundo para desgracia del mundo. Se vendió como acabador de guerras pero pasará a la historia como el más guerrero y aún tiene la cara dura de merecer el Nobel, y fue tan grotesco de pedirle la medalla del Nobel de Corina Camacho, y se la dio, después de dejarla en la estacada.